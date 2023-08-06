Muğla'da YK Enerji'nin maden sahası genişletme planına karşı protesto düzenlendi

Muğla'nın Milas ilçesinde YK Enerji'nin maden sahasını genişletmek için Akbelen Ormanı'nda ağaçların kesilmesini protesto etmek amacıyla düzenlenen 'Büyük Buluşmaya' Türkiye'nin dört bir yanından yurttaşlar katıldı. İzmir Tabip Odası Başkanı Süleyman Kaynak, 'Ülkenin doğal kaynaklarını halk korumaya çalışırken buradaki güvenlik güçleri bu insanlara eziyet ediyor. Gerçekten bu kabul edilebilir bir şey değil. Biz yeraltıyla, yer üstüyle bu ülkeyi korumaya mecburuz. Biz bu ülkenin insanıyız, bu ülkeyi korumakla mükellefiz. Şirketlerin korunması, şirket menfaatlerinin korunmasına sonuna kadar karşıyız' dedi.

KERİM UĞUR

Muğla'nın Milas ilçesinde YK Enerji'nin maden sahasını genişletmek için Akbelen Ormanı'nda ağaçların kesilmesini protesto etmek amacıyla düzenlenen "Büyük Buluşmaya" Türkiye'nin dört bir yanından yurttaşlar katıldı. İzmir Tabip Odası Başkanı Süleyman Kaynak, "Ülkenin doğal kaynaklarını halk korumaya çalışırken buradaki güvenlik güçleri bu insanlara eziyet ediyor. Gerçekten bu kabul edilebilir bir şey değil. Biz yeraltıyla, yer üstüyle bu ülkeyi korumaya mecburuz. Biz bu ülkenin insanıyız, bu ülkeyi korumakla mükellefiz. Şirketlerin korunması, şirket menfaatlerinin korunmasına sonuna kadar karşıyız" dedi.

Muğla'nın Milas ilçesinde YK Enerji'nin madencilik faaliyetleri kapsamında Akbelen Ormanı'ndaki ağaçların kesilmesini protesto etmek için ormandaki "Büyük Buluşmaya" Türkiye'nin dört bir yanından yurttaşlar katıldı. Ormanda forum düzenlendi. Forumda kesilmiş bir ağaca kefen giydirilerek, saygı duruşunda bulunuldu. Forumun ardından Akbelen Ormanı'na giden yol üzerinde insan zinciri oluşturuldu.

ANKA Haber Ajansı'na konuşan İzmir Tabip Odası Başkanı Süleyman Kaynak şunları söyledi:

"Akbelen ve İkizköy gerçekten Türkiye'nin ciğeri, Türkiye'nin nefes aldığı bölgelerden bir tanesi. Eskiden orman memurları vardı, orman idaresi vardı vatandaşın ormana karşı yaptığı birtakım suçları önlemek için çaba sarf ederlerdi. Şimdi vatandaşlar devletin, hükümetin ve onun yönettiği, onunla iç içe olan şirketlerin menfaatlerini koruma için şu anda güvenlik güçleri vatandaşla karşı karşıya. Bizim vergimizle, bizim emeklerimizle oluşturulmuş her şey şu anda halka karşı kullanılıyor. Bu gerçekten çok acınası bir durumdur. Ülkenin doğal kaynaklarını halk korumaya çalışırken buradaki güvenlik güçleri bu insanlara eziyet ediyor. Gerçekten bu kabul edilebilir bir şey değil. Biz yeraltıyla, yer üstüyle bu ülkeyi korumaya mecburuz. Biz bu ülkenin insanıyız, bu ülkeyi korumakla mükellefiz. Şirketlerin korunması, şirket menfaatlerinin korunmasına sonuna kadar karşıyız."