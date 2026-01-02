Türkiye Yeşilay Cemiyeti Muğla Şubesi 2025'te 4 ödüle layık görüldü

AK Parti Muğla Milletvekili Kadem Mete, 2025'in "Aile Yılı", 2026'nın ise "Bağımsızlık Yılı" ilan edildiğini ve Türkiye Yeşilay Cemiyeti Muğla Şubesi'nin 2025'te 4 ödüle layık görüldüğünü anımsatarak, "Kimse bağımlı olduğunu itiraf etmez. Oysa kişinin atması gereken ilk adım bunu kabul etmesidir. Bunu kabul ederse tedavi olması mümkün olabilir." dedi.

Mete, Muğla Yeşilay Danışmanlık Merkezi'nde (YEDAM) düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, Türkiye Yeşilay Cemiyeti Muğla Şubesinin 2025 yılında "En İyi İş Birlikleri" başta olmak üzere 4 ödüle layık görüldüğünü, Türkiye genelindeki 120 şube arasında ise bu başarıyı elde eden tek şube olduğunu söyledi.

Türkiye Yeşilay Cemiyeti Muğla İl Başkanı Şenol Şengür ve yönetimini başarılı çalışmalarından dolayı tebrik eden Mete, "Bağımsızlık Yılı" ilan edilen 2026'da Yeşilay'ın sahada daha aktif olacağını belirterek, şöyle konuştu:

"Kimse bağımlı olduğunu itiraf etmez. Kişinin zaten ilk adımı bunu kabul etmesidir. Bunu kabul ederse tedavi olması mümkün olabilir. Bir diğer husus da bunun toplumda bir utanç vesilesi olarak kabul edilmesi. Yeşilay bunun için de en önemli nokta. Muğlalı vatandaşlarımın herhangi bir maddeye bağımlılıkları varsa sizi YEDAM'a davet ediyorum. En azından bir çay içmeye, sohbet etmeye, uzmanlarla görüşmeye davet ediyorum. Çünkü burada konuşulan burada kalır. Eğer memur veya şirket sahibiyseniz de bu geçerli. Hatta sicilinize bile işlemez."

Mete, Yeşilayın tamamıyla devletin himayesi ve desteğiyle faaliyet gösteren bir kuruluş olduğunu aktararak, kendilerinin de her türlü desteği vereceğini dile getirdi

"Bağımsızlık Yılı'nda çıtayı daha üst noktaya çıkarmak istiyoruz"

Şengür de "Bağımsızlık Yılı"nda Muğla olarak öncü olmak istediklerini söyledi.

Muğla olarak başı çeken bir il olduklarını, geçen yıl toplam 4 ödül aldıklarını hatırlatan Şengür, bağımsızlık seferberliği ödüllerine layık görüldüklerini dile getirdi.

Özellikle İş Birliği Ödülü'nün Türkiye'de sadece kendilerine verildiğinin altını çizen Şengür, çok sayıda kurumla yaptıkları ve ülke genelinde ses getiren işbirliği protokollerinin genel merkez tarafından da dikkate alındığını ifade etti.

Yeşilay dergisinin ulaşılabilirlik ve abonelikte de 3 ödüle layık görüldüğünü anlatan Şengür, şöyle devam etti:

"İki yıllık geçmişimiz ve çok büyük hedeflerimiz var. Özellikle Bağımsızlık Yılı'nda çıtayı daha üst noktaya çıkarmak istiyoruz. Türkiye'de ve uluslararası camiada örnek şehir olmak istiyoruz. Biz kesinlikle bağımlılığın bir Kovid gibi herkese sirayet edebileceğini düşünerek hareket ediyoruz. Milli mücadele ruhuyla herkesin topyekün bu işe sahip çıkmasını istiyoruz."

Bağımlılıklardan uzak bir hayat kurulması temennisinde bulunan Şengür, "Mutlu birliktelikler yaşayalım. Aile kavramımız yeniden yeşersin. 2026'da alkol tüketimini, kumarı, maddeyi ve özellikle dijital bağımlılığı kontrol altına almak istiyoruz. Belki de buna ciddi yaklaşımlarımız bize bu ödülleri getirdi." dedi.

Şengür, Muğla'da yaşanan intihar vakalarının altında da bağımlılığın yattığını belirterek, 13 vakadan 10'unun kumar bağımlısı, 2'sinin alkol ve 1'inin de madde bağımlısı kaynaklı olduğunu dile getirdi.