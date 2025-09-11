Muğla'da Yeni Anaokulu Açılışı Gerçekleşti

Muğla'nın Dalaman ilçesinde Orhan Gürün Kızılay Anaokulu açılış töreni yapıldı.

Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım'ın himayelerinde "81 İl 81 Anaokulu" projesi kapsamında Söğütlüyurt Mahallesi'ne yaptırılan okulun açılış töreninde, İstiklal Marşı okundu ve saygı duruşunda bulunuldu.

Binali Yıldırım, törende yaptığı konuşmada, 81 İl 81 Anaokulu projesi kapsamındaki okulların çoğunun tamamlandığını söyledi.

Anaokullarının hayata geçmesinde hayırseverlerin çok büyük katkıları olduğunu aktaran Yıldırım, "Yapılan ilde valilerimiz, belediye başkanlarımız ve kaymakamlarımız, yerel yöneticilerimizin de önemli ölçüde destek ve katkıları var." dedi.

Gürün ailesinin köklü bir aile olduğunu vurgulayan Yıldırım, insana yapılan yatırımın nesilden nesile devrettiğini ve devam edip gittiğini kaydetti.

Değeri küçük ama anlamı büyük bir eserle beraber olduklarını ifade eden Yıldırım, "İnanın 12 seneden fazla bakanlık yaptım. Sayın Cumhurbaşkanı'mızla beraber Türkiye'nin değil dünyanın mega projelerini ülkemize kazandırdık. Onların açılışında dahi anaokulunun açılışındaki heyecanı duymadım. Bu eser insan için, geleceğimiz olan evlatlarımız için yapıldı. Okul öncesi eğitimden bahsediyoruz. Bizim neslimiz bırakın 20 kişilik sınıfı, 4-5 sınıf aynı anda okudu. Elhamdülillah o günlerden bu günlere geldik." diye konuştu.

Muğla Valisi İdris Akbıyık, güçlü geleceğin sağlam temeller üzerine inşa edileceğini, bu temelin ilk taşının da erken çocukluk eğitimi olduğunu vurguladı.

Akbıyık, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin rehberliğinde bilgiyle donanmış, değerleriyle bütünleşmiş, milli bilince sahip nesiller yetiştirme gayesinde olduklarını dile getirdi.

Türk Kızılay İstanbul Merkez Şube Başkanı Yılmaz Sezgin de açılışı yapılan okulun sadece taşla duvardan ibaret bir yapı değil, içinde büyüyecek çocukların kahkahalarıyla hayat bulacak, onlarla yaşayacak bir yuva olduğunu ifade etti.

"Bir sınıfta açılan defter yarınların kaderini yazar"

Bir çocuğun gülüşünün bir milletin geleceğini aydınlatacağını belirten Sezgin, şunları kaydetti:

"Bir sınıfta açılan defter yarınların kaderini yazar. Bir öğretmenin şefkatli sözü insanlığın vicdanına umut taşır. Bugün burada bu güzel tabloya sevinirken yüreğimizin bir yanı da sızlıyor. Aynı gökyüzünün altında Gazze'de nice masum çocuk bizim evlatlarımız gibi okula koşmak yerine savaşın gölgesinde hayatını sürmeye çalışıyor. Biz istiyoruz ki burada açılan okulun ışığı sadece Dalaman'ın çocuklarına değil, Gazze'deki yetim ve öksüz çocukların da hayallerini aydınlatsın. Burada yankılanan her kahkaha oradaki masumların yüreğine bir sevap, dua, bir umut olsun. Çocuklar sizler bizim en kıymetli varlıklarımızsınız. Siz okuyun, hayal edin, büyüyün ki dünyamızda haksızlık yerine adalet, savaş yerine barış, gözyaşı yerine gülüş hakim olsun."

Konuşmaların ardından açılış yapılan okulun bahçesine, limon servisi (çam) fidanı dikildi ve öğrencilere hediyeler verildi.

Törene, Dalaman Kaymakamı Mesut Yakuta, Bağışçı Ali Gürün, AK Parti Muğla Milletvekili Kadem Mete, Semiha Yıldırım, protokol üyeleri ile davetliler katıldı.