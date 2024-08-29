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Muğla'da Uluslararası Zurnazen Festivali Devam Ediyor

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Muğla'da bu yıl 9'uncusu gerçekleştirilen Uluslararası Zurnazen Festivali, Milas ilçesinde devam ediyor. Festivalin üçüncü gününde İsmail Altunsaray sahneye çıktı ve sanatseverlere keyifli dakikalar yaşattı. Festivalde Bulgaristan, Tayvan ve Türkiye'den toplam 11 zurna sanatçısı yer alıyor. Festival, yarın Fethiye ilçesinde sona erecek.

Muğla'da bu yıl 9'uncusu gerçekleştirilen Uluslararası Zurnazen Festivali, Milas ilçesinde devam ediyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği, sanat yönetmenliğini Eray İnal, sunuculuğunu Berkay Tulumbacı'nın yaptığı festivalin üçüncü gününde, Atapark Meydanı'nda şarkıcı İsmail Altunsaray sahneye çıktı. Altunsaray, şarkılarla sanatseverlere keyifli dakikalar yaşattı.

Geceye sanatseverler yoğun ilgi gösterdi.

Vatandaşların ücretsiz olarak katıldığı festivalde, Bulgaristan'dan 2, Tayvan'dan 1, Türkiye'nin değişik illerinden 8 zurna sanatçısı yer alıyor.

Festival, yarın Fethiye ilçesindeki Beşkaza Meydanı'nda oyuncu, şarkıcı Suzan Kardeş'in sahneye çıkmasıyla sona erecek.

Kaynak: AA / Güncel

İsmail Altunsaray Bulgaristan Fethiye Türkiye Tayvan Milas Festival Sanat Müzik Kültür Sanat Güncel Haberler

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