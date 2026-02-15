Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Gizligider, Dalaman Çayı'ndaki taşkın önleme çalışmalarını inceledi Açıklaması

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, Muğla'da etkili olan yağışlar nedeniyle taşkınların yaşandığı Dalaman Çayı'nın çevresinde, Devlet Su İşleri (DSİ) ekiplerinin yaptığı çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Gizligider, beraberindeki heyetle Atakent Mahallesi Çaykenarı mevkisinde yürütülen taşkın önleme çalışmalarını inceledi.

Daha sonra gazetecilere açıklama yapan Gizligider, son günlerde Türkiye'deki yağışlar nedeniyle olumsuzluklar yaşandığını, buna rağmen yağışlara şükredilmesi gerektiğini söyledi.

Geçen yıla göre tüm Türkiye'de bugün itibarıyla mukayese edildiğinde yağışların yüzde 66 arttığını dile getiren Gizligider, "Bu bizim için harika bir haber. Uzun yıllar ortalamasına baktığımızda Türkiye'nin yağış ortalamasıyla bu yıl yarısında yüzde 16 bir artış var. Bunun için ne kadar şükretsek azdır." diye konuştu.

Gizligider, bir yılda alınması gereken yağışın bazen bir ayda, bazen bir haftada ya da birkaç ayda alınması gereken yağışın birkaç günde adeta yeryüzüne boşaldığını ifade etti.

Tüm dünyada olan iklim değişikliğinden özellikle Akdeniz çanağı ülkelerinin etkilendiğini belirten Gizligider, "Bizim ülkemiz de bundan etkilenmekte. İnşallah bundan sonra olmasın bu afetler ama bizim hazırlığımız bundan sonra olacaklara göre olacaktır. Bu yeni normale hazırlanmak şu anda bizim en önemli görevimiz. Tarımsal üretimde sigorta akla gelecek en önemli çözüm." diye konuştu.

Gizligider, bitkisel üretimde Muğla'da yüzde 10, seracılıkta yüzde 30, hayvancılıkta yüzde 60, arıcılıkta ise biraz daha yüksek bir oranda Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) kullanımının bulunduğunu bildirdi.

"TARSİM zırhını bürünsünler"

Bundan sonra da bu doğa olaylarının yaşanmasının muhtemel olduğuna işaret eden Gizligider şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz yıl 13 Nisan gecesi Türkiye'de 67 vilayette don olayı yaşandı. Don olayı, 8 saati aştı ve eksi 20'lere kadar uzandı. Don enflasyona da yansıdı, birçok ürüne ulaşamadık ve başka aksaklıklar oldu. Elbette çiftçimiz de büyük zarar gördü. Kışın ani sıcaklıklar, yazın ani soğumalar yaşanabiliyor. Yeni dünya iklim düzeninde bundan sonra da yaşanması muhtemel riskler vardır, olacaktır. TARSİM'de yüzde 50'den başlayıp yüzde 70'e kadar devletin prim desteği var. Bu primlerin bir kısmını devlet karşılıyor. Bizim zararımızın kesin olarak karşılanacağı afet ya da beklenmeyen durumlarla ilgili gelirin bile sigortası var. Tüm üreticiler lütfen TARSİM kayıtlarını başlatsınlar. TARSİM zırhını bürünsünler."

Sel nedeniyle seralarda zararların olduğunu, bazı alanlara girilebildiğini bazılarında ise suyun çekilmesinin beklendiğini anlatan Gizligider, ekiplerin alanlarda hızlı şekilde hasar tespiti yapacağını dile getirdi.

Belli bölgelerde 12 ve 13 Şubat'ta meydana gelen yoğun yağışlar neticesinde 18 ilde taşkın meydana geldiğini hatırlatan Gizligider, "Şu anda bu taşkınlara 604 iş makinesi, ekipman ve 881 personelle müdahale halindeyiz. Herkes müsterih olsun, devletimiz büyüktür, güçlü, kudretlidir. Allah'ın izniyle en az zararla bu afetin atlatılması için çaba harcıyoruz. En büyük tesellimiz şu ana kadar bir can kaybı yaşanmaması." ifadelerini kullandı.

Muğla'da 11 bin 500 taşkın koruma tesisi yapıldığını belirten Gizligider, bu tesislerin olmaması halinde daha büyük felaketlerin yaşanabileceğini dile getirdi.

Dalaman Akköprü Barajı'nın yağışların ardından maksimum işletme seviyesine gelmesinin söz konusu olduğunu bildiren Gizligider, "Bundan sonra taşma söz konusu olur. Bu olmasın diye şu anda saniyede 342 metreküp su çaya kontrollü olarak veriliyor." dedi.

Gizligider, Muğla'da 3,5 milyar maliyetli 26 taşkın kontrol projesi ve yeni taşkın yaşanan bölgelerde tedbirlerin alınmaya devam edileceğini vurguladı.

Ula Kavakçalı'da göçen yolu inceledi

Gizligider, heyetle birlikte Namnam Çayı'nda yaşanan sel nedeniyle bir kısmı göçen Ula-Kavakçalı kara yolunda yürütülen çalışmaları da inceledi. Yetkililer ve çalışanlardan bilgi alan Gizligider, trafiğin kontrollü olarak tek şeritten sağlandığı yolun, birkaç gün içinde tamir edileceğini bildirdi.

Gizligider'e, Muğla Vali Yardımcısı Murat Sarı, Dalaman Kaymakamı Mesut Yakuta, AK Parti Muğla Milletvekilleri Kadem Mete ile Yakup Otgöz, DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Seyfettin Baydar ile ilgili kurum personeli ve mahalle muhtarları eşlik etti.