Muğla'da Sokak Hayvanları İçin Mama Üretim Tesisi Kuruldu

Muğla'da, Büyükşehir Belediyesince kurulan Kedi-Köpek Maması Üretim Tesisiyle bugüne kadar yaklaşık 42 ton mama üretildiği bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Tarım ve Orman Bakanlığı işletme onay belgesiyle faaliyet gösteren üretim tesisinin, sokak hayvanları ve hayvan bakımevlerinde bulunan can dostlarının sağlıklı beslenmesi için mama üretimini sürdürdüğü belirtildi.

Tesisin bugüne kadar yaklaşık 12 milyon lira değerinde 42 ton mama üreterek sokak hayvanları ve hayvan bakımevinde bulunan can dostlara dağıttığına işaret edilen açıklamada, üretilen mamaların sadece Muğla'daki hayvan bakımevlerinde değil mama desteğine ihtiyaç duyan diğer belediyelere de gönderildiği kaydedildi.

Tesis görevlilerinin ülke genelindeki birçok belediye ve özel idareye de formülasyon ve proses anlamında danışmanlık yaptığına da dikkati çekilen açıklamada, Türkiye'de kurulan ilk tesislerden biri olmasının yanı sıra ruhsat almayı başaran ilk tesis olma özelliği taşıdığı aktarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, can dostların yaşam hakkını korumak ve sürdürülebilir çözümler üretmek için çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüklerini vurguladı.

Tesisin, hem Muğla hem de ülke genelinde örnek bir model oluşturduğunu belirten Aras, kentin her köşesindeki can dostları için mama üretimini kesintisiz sürdürerek, örnek projelerle bu alandaki öncülüklerini devam ettireceklerini ifade etti.

Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nda görevli Ziraat Mühendisi Uğur Uysal da tesise gelen balık, tavuk gibi gıda ürünlerinden kompost teknolojisi kullanarak mama ürettiklerini ve bu mamaları başta büyükşehir belediyesine bağlı hayvan bakımevi olmak üzere 13 ilçeye ücretsiz ulaştırdıklarını kaydetti.