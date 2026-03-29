Muğla'da "yanıltıcı bilgi yayma" soruşturmasında yakalanan şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı

Muğla'da sahte sosyal medya hesapları üzerinden Cumhurbaşkanı ve kamu görevlilerine hakaret ettikleri iddia edilen şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında toplamda birçok kişi gözaltına alındı.

Muğla'da sahte sosyal medya hesapları üzerinden Cumhurbaşkanı ve kamu görevlilerine hakaret ettikleri ve yanıltıcı bilgi yaydıkları iddia edilen şüphelilere yönelik soruşturma kapsamında yakalanan şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca, "hakaret", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek veya yaymak", "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret", "özel hayatın gizliliğini ihlal", "halka yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" ve "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında dün Marmaris'te gözaltına alınan K.Ç'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheli, adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

Muğla'da 20 Ocak'ta başlatılan operasyonda 9 şüpheli gözaltına alınmış, C.D. ve K.K. tutuklanmış, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Operasyonun 23 Şubat'taki ikinci dalgasında ise 8 şüpheli gözaltına alınmış, M.G, H.D. ve S.C.S. sevk edildikleri hakimlikçe tutuklanmıştı. Farklı zamanlarda 2 şüpheli de gözaltına alınmış, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Kaynak: AA / Sabri Kesen
