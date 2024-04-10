Muğla'da Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni düzenlendi.

Muğla Valiliği bahçesinde düzenlenen Menteşe programda, Vali İdris Akbıyık, törene katılan protokol üyeleri ve vatandaşların bulunduğu masaları gezerek, katılımcılarla tek tek bayramlaştı.

Bayramlaşma törenine, AK Parti Muğla milletvekilleri Kadem Mete, Yakup Otgöz, CHP Muğla Milletvekilleri Cumhur Uzun, Gizem Özcan, Süreyya Öneş Derici, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Gemalmaz, İl Emniyet Müdürü Ali Canbolat, siyasi patilerin il başkanları, daire müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Akbıyık, programa katılan misafirlerin bayramını kutlayarak, "Sadece Muğla'da değil tüm ülkemizde, yöre coğrafyamızda, Doğu Türkistan'da, Filistin'de bayramın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Hepinize teşekkür ediyor, hayırlı bayramlar diliyorum." dedi.

Vali Akbıyık, konuşmasının ardından katılımcılarla teşekkür etti.