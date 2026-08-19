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Dalaman'da Rafting Faciası: 12 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

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Muğla Dalaman'da ailesiyle rafting yapan 12 yaşındaki T.E.K., botun devrilmesi sonucu suya düştü ve ayağı taşlara sıkıştı. Kurtarılarak hastaneye kaldırılan çocuk, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

MUĞLA'nın Dalaman ilçesinde ailesiyle birlikte rafting yapan T.E.K. (12), botun devrilmesi sonucu suya düşerek yaşamını yitirdi.

Olay, saat 13.00 sıralarında Gürleyk Mahallesi Dalaman Çayı'nda meydana geldi. İddiaya göre, tatil için ailesiyle birlikte bölgeye gelen T.E.K., ailesinin de bulunduğu rafting botuyla suya girdi. Rafting sırasında botun devrilmesi üzerine T.E.K. suya düştü. Ayağı taşların arasına sıkışan T.E.K., su yüzeyine çıkamadı. Bir süre su altında kalan T.E.K., botta bulunan aile bireyleri ile rafting firması görevlisinin müdahalesiyle sudan çıkarıldı. T.E.K.'e olay yerinde yapılan ilk müdahale yapılırken 112 Acil Çağrı Merkezine haber verildi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 1sağlık ekibi, T.E.K.'yi Dalaman Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan çocuk, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

T.E.K.'nin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Muğla Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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