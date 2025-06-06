Muğla'da Orman Yangınlarına Karşı Tatilcilere Uyarı

Muğla'da Orman Yangınlarına Karşı Tatilcilere Uyarı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü, Kurban Bayramı süresince tatilcileri orman yangınlarına karşı bilgilendiriyor. Ekipler, broşürlerle yangın riskine dikkat çekerken, tatilcilere ikramda bulundu.

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, özellikle piknik ve mangal ateşinden çıkan orman yangınlarının önlenmesi amacıyla Kurban Bayramı için bölgeye gelen tatilcilere broşürlerle uyarıda bulunuyor.

Bayram tatili dolayısıyla araç ve insan trafiğinin yoğun olduğu Muğla ile ilçelerinde polis ve jandarma kontrol noktalarında tatilcilere, orman yangınlarına karşı uyarıcı broşür dağıtılıyor.

Marmaris Orman İşletme Müdürü Gökhan Şahin ile işletme ekipleri, Marmaris Çetibeli jandarma kontrol noktasında, tatilcilere orman yangınlarına karşı bilgilendirme yaptı.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde olduğu ve bugünlerde orman yangınlarına karşı daha dikkatli olunması gerektiği konusunda vatandaşa bilgi veren ekipler, daha hassas olmaları konusunda çağrıda bulundu.

Vatandaşı bir yandan uyaran ekipler, bir yandan da şeker ile kolonya ikram etti.

Dağıtılan broşürlerde ise orman yangınlarına karşı dikkat edilmesi gereken konular ve alınması gereken tedbirler yer aldı.

Alo 177 Orman Yangın İhbar Hattı ve 112 Acil Çağrı Merkezi numaralarına dikkat çekilen broşürlerde, ormanda ateş yakılmaması, doğaya cam şişe, bardak ve sönmemiş sigara izmariti atılmaması, rüzgarlı ve kuru günlerde kesinlikle ateş yakılmaması vurgulandı.

Kaynak: AA / Durmuş Genç - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti teşkilatına bayram uyarısı

AK Parti teşkilatını açık açık uyardı: Sakın ihmal etmeyin
Yılın transfer bombası! Fenerbahçe'den ayrıldı ezeli rakibe imzayı atıyor

Fenerbahçe'den ayrıldı ezeli rakibe imzayı atıyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Zirvede Arda Güler yok! En pahalı 10 Türk futbolcu belli oldu

Zirvede Arda Güler yok! En pahalı 10 Türk futbolcu belli oldu
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Çay bardağına sığmayan dev kirazda hasat başladı, piyasa değeri 500 TL

Çay bardağına sığmayan dev kirazda hasat başladı, piyasa değeri 500 TL
Real Madrid ile anlaştı! Yeni Messi, Arda Güler'e rakip oluyor

Real Madrid ile anlaştı! Yeni Messi, Arda Güler'e rakip oluyor
Minguzzi'nin teyzesinin paylaşımı yürekleri yaktı: Bayram kime geldi?

Minguzzi'nin teyzesinin 3 kelimelik bayram paylaşımı yürekleri yaktı
Şırnak'ta şap hastalığı tespit edildi, bir köy karantinaya alındı

Bir kentimizde korkutan olay! Bölge apar topar karantina altına alındı
Düğün yolunda korkunç kaza! Anne ve baba hayatını kaybetti

Anne ve baba hayatını kaybetti, 5 aylık bebekleri yaralı
NATO Genel Sekreteri'nden savunma harcaması uyarısı: Bunu yapmazsak Rusça öğrenmemiz gerekecek

"Bunu yapmazsak Rusça öğrenmemiz gerekecek"
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.