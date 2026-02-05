Muğla'da orman yangılarının önlenmesi ve yangınlara karşı alınması gereken tedbirler anlatılıyor

Muğla'da, orman yangılarının önlenmesi ve yangınlara karşı alınması gereken tedbirler konusunda kırsal mahallelerde bilgilendirme toplantıları yapılıyor.

Muğla Orman Bölge Müdürlüğünce Ocak ayında başlatılan programın ilki, Fethiye ilçesi İnlice Mahallesi'nde yapıldı.

Muğla Orman Bölge Müdürü Mustafa Ülküdür, toplantıda yaptığı konuşmada, geçen yılın büyük bir kısmının yangınlarla mücadeleyle geçtiğini söyledi.

Kış aylarında köy toplantılarıyla kırsalda yaşayan vatandaşlarla bir araya gelerek yangınların önlenmesi ve alınması gereken tedbirleri anlattıklarını belirten Ülküdür, yangın söndürme çalışmalarında orman ekiplerine verdikleri destekler için vatandaşlara teşekkür etti.

Program kapsamında mahalledeki okul da ziyaret edildi. Öğrencilere ormanın faydaları ve orman yangınları konusunda bilgilendirici kısa film izletildi.

Ülküdür, Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Fedai Erdemli ve Fethiye Orman İşletme Müdürü Hakan Duman ile öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.

Köylerde yaşayan vatandaşlara yönelik bilgilendirme ve bilinçlendirme toplantılarının yangın sezonu öncesine kadar devam edeceği, Muğla ve Aydın illerindeki 12 Orman İşletme Müdürlüğünde tüm orman köylerinde bilgilendirme programları yapılacağı kaydedildi.