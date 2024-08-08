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Muğla'da Orman Yangını: Çok Büyük Kayıp Var

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Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangınında büyük kayıplar yaşandı. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, yangınla ilgili açıklamalarda bulundu.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI ARAS:  ÇOK ACI BİR YANGIN, MAALESEF BÖLGEDE ÇOK BÜYÜK KAYIP VAR

Muğla'nın Milas ilçesinin kırsal Sekköy Mahallesi'nde çıkan orman yangını 10'uncu saatini geride bırakırken, alevlere havadan ve karadan müdahale devam ediyor. Yangın bölgesinde incelemede bulunan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, söndürme çalışmalarına ilişkin yaptığı açıklamada, "Sekköy'de başlayan yangın rüzgarın etkisiyle Çakıralan Mahalle'mize sıçradı. Ormanlık ve zeytinlik alandan yangın meskun mahallere kaydı. Yangına karadan ve gece görüşlü helikopterlerle müdahale devam ediyor. Biz köyümüzü korumaya çalışıyoruz. Can ve mal kaybı olmasın diye arkadaşlarımız mücadele ediyorlar. Şu anda yangın belli ölçüde kontrol altına alınmış durumda, Sayın Valimiz burada işin başında ve kontrolünde. Çok acı bir yangın, maalesef bölgede çok büyük kayıp var. Yaraları saracağız vatandaşlarımızın yanındayız" dedi.

Fırat AKAY/ MİLAS (Muğla),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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