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Fethiye'de Orman Yangını: Ekipler Seferber Oldu

Fethiye'de Orman Yangını: Ekipler Seferber Oldu
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MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde yerleşim yerine yakın bir bölgede akşam saatlerinde orman yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye orman ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde yerleşim yerine yakın bölgede çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

Yangın, saat 19.30 sıralarında Karagedik Mahallesi'ndeki ormanda çıktı. Ormandan alevlerin yükseldiğini görenlerin ihbarı üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yerleşim bölgesinin yakınındaki alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Muğla'nın Fethiye ilçesinde orman yangını

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