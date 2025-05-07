Muğla'da Okyanus Konferansı Hazırlık Semineri Gerçekleştirildi

Akdeniz Kentler ve Bölgeler Ajansı (AViTeM) ile Fransız Enstitüsü işbirliğinde düzenlenen Birleşmiş Milletler Okyanus Konferansı Hazırlık Semineri Muğla'da yapıldı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi'nde iki gün süren seminerin "Yuvarlak Masa: Öncü Bölgeler, Yeni Kara-Deniz Anlaşması" başlıklı ilk oturumunda, öncü bölgeler arasında yürütülen deniz koruma girişimleri ve bu deneyimlerin bölgesel dayanıklılığa katkısı tartışıldı.

İlk oturumun moderatörlüğünü Türkiye Fransız Enstitüsü Genel Müdür Yardımcısı Fabien Flori gerçekleştirdi.

Seminerde ilk günün sonunda, Mert Gökalp'in Bodrum ve Korsika'daki deniz çevre koruma sistemlerini karşılaştırdığı Fransızca-Türkçe iki dilli belgeseli izleyicilerle buluştu.

" Akdeniz'in Geleceği İçin Aktif Bir Kaynak Olarak Somut ve Somut Olmayan Mirasın Korunması ve Desteklenmesi" başlıklı ikinci yuvarlak masa toplantısında, " Akdeniz'in Sesi" belgesine eklenecek olası taahhütler ve öncelikli projeler belirlendi.

Toplantıda, Akdeniz kıyılarının korunması ve geliştirilmesine yönelik karşılaşılan riskler, yasal düzenlemeler ve miras değerleri ele alındı.

Seminerin ikinci gününde ise alanında uzman katılımcılar bilgi ve deneyimlerini paylaşarak, Akdeniz'in kıyı mirasının geleceğine ilişkin çözüm önerileri üzerinde durdu.

"Seminerin temel amacı 'küresel düşün, yerel hareket et' anlayışını hayata geçirmek"

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, burada yaptığı konuşmada, dünyanın birçok yerinde olduğu gibi Gökova Körfezi ve kıyıların istilacı türler tarafından ele geçirilmiş durumda olduğunu, bu türlerin yayılımını sınırlayabilmek için yeni düşünme biçimleri ve etkileşim yolları geliştirmek zorunda kaldıklarını söyledi.

Seminerin temel amacının "küresel düşün, yerel hareket et" anlayışını hayata geçirmek olduğunu belirten Aras," Çünkü Batı ve Doğu Akdeniz'in birçok ortak sorunu ve gerçeği bulunmakta. Bu nedenle geleceği birlikte düşünmeleri bir zorunluluktur. Bu sadece bizim değil, çocuklarımızın da geleceğidir. Farkındalık önemlidir ancak asıl belirleyici olan, farkındalıktan sonra atılacak somut adımlardır." dedi.

İstanbul Fransa Başkonsolosu Nadia Fanton ise Akdeniz bölgeleri ve yerel yönetimleri arasında işbirliği ve dayanışmanın teşvik edilmesi gerektiğinin ortada olduğunu kaydetti.

Muğla'da yaşanan deniz değişimlerine karşı geliştirilen çözümlerin Nice, Korsika, Marsilya veya Okzitanya gibi bölgelere ilham verebileceğine işaret eden Fanton, "AViTEM'in bu konuda, bilgi ve deneyim paylaşımını teşvik eden verimli diyalog sağlamada çok önemli rolü vardır. AViTEM'in, Fransa ve Kosta Rika tarafından ortaklaşa düzenlenen Birleşmiş Milletler Okyanus Konferansı (UNOC3) için Muğla'da hazırlık semineri düzenlemesi, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın Fransız yerel yönetimleriyle işbirliğini geliştirme çabalarını sembolize etmektedir." diye konuştu.

Nice Belediye Başkan Yardımcısı ve AViTEM Başkanı Agnes Rampal da Akdeniz bölgesinin tüm yerel aktörlerinin, küresel düzeyde ortak ses oluşturması ve iklim değişikliğine karşı direnci artırma yönünde bölgeyi öncü alan haline getirecek ortak taahhütler geliştirmesi gerektiğini dile getirdi.