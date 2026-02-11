Haberler

Muğla'da lise öğrencileri dolandırıcılık olaylarına karşı bilgilendirildi

Muğla'da lise öğrencileri dolandırıcılık olaylarına karşı bilgilendirildi
Muğla'nın Fethiye ilçesinde lise öğrencileri, bilişim sistemleri kullanılarak işlenen dolandırıcılık olaylarında mağdur olmamaları için bilgilendirildi.

Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Şehit Sümer Deniz Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonu'nda düzenlenen farkındalık etkinliğinde, Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu Savcısı Uğur Bengi ile İlçe Emniyet Müdürlüğü Bilişim Suçları Büro Amirliği ekipleri sunum yaptı.

Programda konuşan Fethiye Cumhuriyet Başsavcısı Günşafak Karartı, son dönemde bilişim sistemleri kullanılarak işlenen dolandırıcılık suçlarında özellikle üniversite öğrencilerinin hedef alındığını söyledi.

Öğrencilerin, fiilin hukuki ve cezai sonuçlarının farkında olmaksızın banka hesaplarını kullandırmaları suretiyle suç sürecine dahil edildikleri vurgulayan Karartı, "Bu konuda bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmalarını çok önemsiyoruz. Bu sürece dahil edilen gençlerimizin ileride sanık durumuna düşmeleri belki cezaeviyle biten hazin bir sonla karşılaşmamaları adına elimizden ne geliyorsa yapıyoruz. Bu suçları önlemek amacıyla taşın altına elimiz koymak istedik." dedi.

Karartı, çalışmaların amacının birçok gence, öğrenciye ulaşmak ve vatandaşları bilgilendirmek olduğunu dile getirdi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Faruk Kaya'nın konuşmasının ardından öğrencilere bilgilendirme broşürü dağıtıldı.

Programa Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca ve protokol üyeleri de katıldı.

