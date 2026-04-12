İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki önemli noktalardan Bint Cubeyl'i kuşattı
İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Bint Cubeyl ilçesine yönelik kara ve hava saldırıları yoğunlaşırken, bölgenin kuşatma altına alındığı bildirildi. Saldırılarda çok sayıda Hizbullah mensubunun öldüğü iddia ediliyor.
İsrail basını, Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kentine bağlı Bint Cubeyl ilçesine İsrail ordusunun kara ve hava saldırılarının yoğunlaştığını aktardı.
Bint Cubeyl'in bölgede işgali genişleten İsrail ordusu birlikleri tarafından kuşatma altına alındığı belirtilen haberde, bölgede çok sayıda Hizbullah mensubunun bulunduğu ileri sürüldü.
Kuşatma altındaki bölgeye İsrail ordusunun girmeye başladığı belirtilirken, ordudan yapılan açıklamada "bölgedeki hastane arazisi içinde düzenlenen saldırılarda 20 Hizbullah mensubunun öldüğü" iddia edildi.
İsrail'in Lübnan'a saldırısı
İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.
Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.
Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 2 bin 55 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.
Lübnan hükümeti de ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.