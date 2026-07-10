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Muğla'da 6 öğrenci LGS'de tam puan aldı

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Muğla'da, 2026 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) merkezi sınavında 6 öğrenci tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı.

Muğla'da, 2026 Liselere Geçiş Sistemi ( Lgs ) merkezi sınavında 6 öğrenci tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent genelinde farklı okullarda eğitim gören 6 öğrenci LGS sınavında tam puan alarak birinci oldu.

Sınavda 500 tam puan alan şampiyon öğrencilerin isimleri ve okulları şu şekilde açıklandı:

"Menteşe TOKİ Şehit Jandarma Yarbay Alim Yılmaz Ortaokulu'ndan Elif Nil Yayalık, Menteşe Şahidi Ortaokulu'ndan Ahmethan Kopuz, Menteşe Özel Yönelt Ortaokulu'ndan Yağız Ertekin, Milas Özel Sınav Koleji'nden Sarp Avcıoğlu, Ortaca Özel Ortaca Bahçeşehir Ortaokulu'ndan Emir Kağan İnce ve Ortaca Özel Ortaca Final Ortaokulu'ndan Kaan Çınar."

Açıklamada, elde edilen büyük başarının tek bir sınava ya da tesadüflere sığdırılamayacağı, uzun yıllar süren ortak bir emeğin, sabrın ve alın terinin meyvesi olduğu vurgulandı.

Muğla'yı eğitimde marka kent yapma yolunda emek veren İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay nezdinde tüm idareciler, öğretmenler ve veliler tebrik edilerek, geleceğin teminatı olan gençlerin yeni eğitim yolculuklarında sağlık, mutluluk ve başarı dileklerinde bulunuldu.

Kaynak: AA / Sabri Kesen
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