Muğla'da kamu araçlarının kilometresi düşürülüp satıldı iddiasında 3 kişi tutuklandı

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Muğla'da kamu kurumlarından ihale yoluyla satın aldıkları araçların kilometrelerini düşürerek sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Menteşe Galericiler Sitesi'nde faaliyet gösteren bir oto galerinin, kamu hizmetlerinde kullanıldıktan sonra 2025 yılında ihale yoluyla satışa çıkarılan araçları satın aldığı belirlendi.

Yürütülen araştırmada galerinin 52 araç satın aldığı, bunlardan 28'inin satışını gerçekleştirdiği tespit edildi.

Satılan araçlardan 5'inin kilometrelerinin, üçüncü kişilerin kullanımındayken yapılan kontrollerde 100 bin ila 200 bin düşürüldüğü belirlendi.

Diğer araçların farklı illere satıldığı, bir kısmının ise satış için bekletildiği tespit edildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer şüpheli ise savcılıktaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: AA