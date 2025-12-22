Muğla'da helikopter kazasında hayatını kaybedenler anıldı

SAĞLIK Bakanlığı'na ait helikopterin kalkışı sırasında Muğla Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'ne çarpıp düşmesi sonucunda hayatını kaybeden sorumlu pilot Tamer Gönül, pilot Bayram Çiçek, doktor Cengiz Coşkun ve sağlık memuru Selçuk Saykal, olayın yıl dönümünde anıldı. Hayatını kaybedenler için hastane bahçesine zeytin fidanı dikildi.

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi önündeki pistten, geçen yıl 22 Aralık'ta havalanan Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans helikopter, kalkıştan kısa süre sonra hastane binasına çarparak düştü. Kazada sorumlu pilot Tamer Gönül, pilot Bayram Çiçek, doktor Cengiz Coşkun ve sağlık memuru Selçuk Saykal hayatını kaybetti. Olayın yıl dönümünde, kazanın meydana geldiği Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesinde hayatını kaybedenler için anma töreni düzenlendi. Törende hayatını kaybedenler için dua edildi. Anma programının ardından, yaşamını yitirenlerin anısını yaşatmak amacıyla hastane bahçesine zeytin ağacı fidanları dikildi.

Anma törenine Muğla Vali Yardımcısı Hüseyin Karameşe, Menteşe Kaymakamı Mehmet Eriş, Muğla İl Sağlık Müdürü Eriş Başaran Akça, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Ethem Acar ve çok sayıda sağlık çalışanı katıldı. Törende konuşan Eriş Başaran Akça, "Görevleri başında şehit düşen kahraman sağlık çalışanlarımızı anmak için bir aradayız. Geçen sene aynı gün yine böyle bir havada maalesef çok elim bir kaza yaşandı. Sağlık Bakanlığımıza bağlı ambulans helikopterin görevi uçuşu sırasında Eğitim Araştırma Hastanemize çarparak düşmesi sonucu pilot Tamer Gönül, pilot Bayram Çiçek, doktor Cengiz Coşkun ve acil tıp teknisyeni arkadaşımız Selçuk Saykal hayatlarını kaybetmiş görevleri uğruna canlarını feda etmişlerdir. Bu acı olay yalnızca ailelerine değil tüm sağlık camiamızı ve milletimizi derin bir yasa üzüntüye boğmuştur. Onlar insan hayatını kurtarmak için çıktıkları bu kutsal görevde meslek onurlarını ve fedakarlıklarını en yüce şekilde temsil etmişlerdir. Bugün burada biraz sonra dikilecek olan her bir zeytin ağacı barışın sabrın ve ölümsüz hatıranın simgesi olarak aziz şehitlerimizin isimlerini yaşatacaklardır" dedi.

Konuşmanın ardından tören, kazada hayatını kaybedenler için zeytin fidanı dikildi.