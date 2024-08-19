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Düğünde ortalık karıştı, gelin ve damat dahil çok sayıda kişi hastanelik oldu

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir düğün salonunda çıkan kavgada, aralarında gelin ve damadın da bulunduğu 13 kişi yaralandı. Olayla ilgili 4 kişi tutuklandı.

Muğla'nın Bodrum ilçesindeki bir düğünde gelin ve damat dahil çok sayıda davetli arasında kavga çıktı. Kavgada 13 kişi yaralandı.

14 Ağustos'ta Ortakent Mahallesi'ndeki bir düğünde iddiaya göre, "yan baktın" meselesi yüzünden iki grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Düğünde ortalık karıştı, gelin ve damat dahil çok sayıda kişi hastanelik oldu

GELİN VE DAMAT DAHİL 13 KİŞİ YARALANDI

Bıçak, şişe ve sandalyelerin de kullanıldığı kavgada 4'ü bıçakla olmak üzere 13 kişi yaralandı. Aralarında gelin ve damadın da olduğu yaralılar, ihbar üzerine bölgeye gelen ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

Düğünde ortalık karıştı, gelin ve damat dahil çok sayıda kişi hastanelik oldu

KAVGA ANI KAMERADA

Kavga anı düğün salonunun güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde kalabalık bir grubun kavgası görülüyor. Bu arada, olaya ilişkin polis ekiplerince gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

Güvenlik Kamerası 3-sayfa Bodrum Kavga Olay Güvenlik 3.Sayfa Güncel Haberler

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