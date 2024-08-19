Düğünde ortalık karıştı, gelin ve damat dahil çok sayıda kişi hastanelik oldu

Muğla'nın Bodrum ilçesindeki bir düğünde gelin ve damat dahil çok sayıda davetli arasında kavga çıktı. Kavgada 13 kişi yaralandı.

14 Ağustos'ta Ortakent Mahallesi'ndeki bir düğünde iddiaya göre, "yan baktın" meselesi yüzünden iki grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

GELİN VE DAMAT DAHİL 13 KİŞİ YARALANDI

Bıçak, şişe ve sandalyelerin de kullanıldığı kavgada 4'ü bıçakla olmak üzere 13 kişi yaralandı. Aralarında gelin ve damadın da olduğu yaralılar, ihbar üzerine bölgeye gelen ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

KAVGA ANI KAMERADA

Kavga anı düğün salonunun güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde kalabalık bir grubun kavgası görülüyor. Bu arada, olaya ilişkin polis ekiplerince gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.