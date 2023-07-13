Muğla'da çıkan yangında yerli ve milli helikopter Nefes 72 sorti yaptı

Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan yangında, yerli ve milli helikopter Nefes'in gecenin ilerleyen saatlerine kadar 72 sorti yaptığı bildirildi. Yangında 170 hektar alan zarar gördü.

MUĞLA'nın Milas ilçesinde otlukta çıkan, ormana da sıçrayan yangın, ekiplerin havadan ve karan müdahalesiyle söndürülürken, yerli ve milli helikopter Nefes'in gecenin ilerleyen saatlerine kadar 72 sorti yaptığı bildirildi. Bölgede helikopterle inceleme yapan Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki, "Ekiplerimiz en küçük ihbarı bile değerlendiriyor. Buraya gelirken dünkü yangın bölgesine yakın bir alanda duman gördük. Açıkçası korkmuştuk ancak bölgede ekipler müdahalede bulunuyordu. Yangında 170 hektar alan zarar gördü" dedi.

Milas'a bağlı Boğaziçi Mahallesi ile Bodrum Güvercinlik Mahallesi arasındaki otlukta, dün saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Büyüyen alevler, ormana sıçradı. Yangına Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 15 helikopter, 11 uçak ile havadan, 75 arazöz, 12 iş makinesi ve 615 personelle karadan müdahale edildi. Söndürme çalışmalarına Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin itfaiye ekipleri de destek verdi. Ekiplerin yoğun uğraşlarıyla yangın söndürülürken, gecenin ilerleyen saatlerine kadar soğutma çalışması yapıldı. Milas Cumhuriyet Başsavcılığı, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlattı.