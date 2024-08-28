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Muğla'da 9. Uluslararası Zurnazen Festivali Devam Ediyor

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Muğla'da düzenlenen 9. Uluslararası Zurnazen Festivali, Menteşe ilçesinde ikinci gününde devam etti. Festivalde Öykü Gürman ve diğer zurna sanatçıları sahne aldı. Festival, İsmail Altunsaray konseriyle devam edecek ve Suzan Kardeş'in sahnesiyle son bulacak.

Muğla'da dün başlayan 9. Uluslararası Zurnazen Festivali, Menteşe ilçesinde devam etti.

Muğla Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği, sanat yönetmenliğini Eray İnal, sunuculuğunu Berkay Tulumbacı'nın yaptığı festivalin ikinci gününde, oyuncu ve şarkıcı Öykü Gürman sahne aldı.

Menteşe ilçesindeki Prof. Dr. Şadan Gökovalı Açıkhava Tiyatrosu'nda Gürman, şarkılarla sanatseverlere keyifli dakikalar yaşattı.

Festivalin ikinci gününde bazı zurna sanatçıları da sahnede performanslarını sergiledi.

Programa, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ve CHP Milletvekili Cumhur Uzun'un da arasında olduğu çok sayıda kişi katıldı.

Aras, burada yaptığı konuşmada, festivalin uluslararası düzeye ulaştığını söyledi.

Geleneksel hale gelen etkinliğin kültürel boyutta, yerli ve yabancı sanatçılara ev sahipliği yaptığını anlatan Aras, "Amacımız kültürümüzü tüm dünyaya tanıtmak. Her geçen yıl katılım artıyor. Muğla kültürünün tanıtımına katkı sağlamaktan mutluluk duyuyoruz." dedi.

Festivalin üçüncü günü ise Milas Atapark'ta sanatçı İsmail Altunsaray konser verecek.

Festival, 29 Ağustos'ta Fethiye'de Beşkaza Meydanı'nda oyuncu, şarkıcı Suzan Kardeş'in sahnesiyle son bulacak.

Vatandaşların ücretsiz katıldığı festivalde, Bulgaristan'dan 2, Tayvan'dan 1, Türkiye'nin değişik illerinden 8 zurna sanatçısı yer alıyor.

Kaynak: AA / Güncel

İsmail Altunsaray Suzan Kardeş Öykü Gürman Menteşe Festival Sanat Kültür Müzik Kültür Sanat Güncel Haberler

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