Muğla'nın Yanan Ormanları 5 Yılda Yeniden Yeşerdi

Muğla'da 2021'de çıkan orman yangınlarında zarar gören alanlar, doğal ve suni gençleştirme, tohum ekimi ve fidan dikimi çalışmalarıyla yeniden yeşerdi.

Yaklaşık 60 bin hektarlık alanın alevlere teslim olduğu felaketin ardından başlatılan seferberlik sayesinde yanan sahalar yeniden yeşile büründü. Yangın sonrası dikilen fidanlar ise birçok bölgede insan boyuna ulaştı.

Muğla'da 29 Temmuz-12 Ağustos 2021 tarihlerindeki 15 günlük süreçte 75 orman yangını meydana geldi. Yaklaşık 60 bin hektarlık alanda etkili olan yangınlarda 52 bin 20 hektar ormanlık alan zarar gördü. Yaşanan can ve mal kayıplarının ardından, yanan alanların yeniden ormanlaştırılması için kapsamlı bir çalışma başlatıldı.

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, öncelikle yanan ağaçların sahadan uzaklaştırılması için yoğun mesai harcadı.

Yangından etkilenen alanların büyüklüğüne ve zorlu kış koşullarına rağmen saha temizliği ile yeniden ağaçlandırma çalışmalarının yaklaşık yüzde 90'ı ilk yıl içinde tamamlandı.

Aradan geçen 5 yılda yürütülen bakım ve rehabilitasyon çalışmalarıyla yangın sahaları yeniden yeşil örtüsüne kavuştu.

Bölgeye dikilen milyonlarca fidan büyüyerek birçok noktada insan boyuna ulaşırken, 2021'de küle dönen yamaçlar bugün yeniden orman görünümüne kavuştu.

Muğla Orman Bölge Müdürlüğünün yürüttüğü çalışmalar, büyük yangınların izlerini silerken, doğanın doğru planlama ve kararlı çalışmalarla yeniden ayağa kalkabileceğini de ortaya koydu.

Yeniden ormanlaştırma çalışmaları kapsamında yanan sahalara 205 bin kilogram kızılçam ve 15 bin kilogram karaçam olmak üzere toplam 220 bin kilogram tohum serpildi. Bir kilogram kızılçam tohumunda yaklaşık 16 bin, bir kilogram karaçam tohumunda ise yaklaşık 45 bin tohum bulunduğu dikkate alındığında, yanan alanlara yaklaşık 3 milyar 900 milyon çam tohumu ulaştırıldı.

Kaynak: AA