Muğla'da 13 yıl önce kaybolan kişinin öldürüldüğü iddiası üzerine 3 kişiye gözaltı Güncel Haberler Denizli'nin Çameli ilçesinden 13 yıl önce Muğla'nın Menteşe ilçesine çalışmak için gidip kaybolan Bayram Tosun'un öldürüldüğü iddiaları üzerine 3 kişi gözaltına alındı. Denizli'nin Çameli ilçesinden 13 yıl önce Muğla'nın Menteşe ilçesine çalışmak için gidip kaybolan Bayram Tosun'un öldürüldüğü iddiaları üzerine 3 kişi gözaltına alındı. Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 2009 yılından bu yana kendisinden haber alınamayan Bayram Tosun (40) ile ilgili bir televizyon programında açıklama yapan V.T. (52) ile eşi K.T'yi (48) İstanbul'daki televizyon stüdyosunda gözaltına aldı. K.T'nin ifadesi üzerine erkek kardeşi K.B. (35) de Denizli'deki evinde yakalandı. İfadesinde, Bayram Tosun'u kocası V.T'nin tabancayla öldürdüğünü söyleyen K.T, cesedin de Menteşe ilçesine bağlı Kozağaç Mahallesi'ndeki Hazankuyusu mevkiine gömüldüğünü anlattı. K.T, Tosun'un cesedinin bulunduğunu belirttiği alanı da güvenlik güçlerine gösterdi. Jandarmanın güvenlik önlemi aldığı bölgede polislerce iş makinesi ve dedektör köpek yardımıyla cesedin bulunması için çalışma başlatıldı. Şüphelilerden K.T. ile kardeşi K.B'nin de getirildiği bölgedeki arama çalışmaları sürüyor. Kaynak: AA / Güncel Münir Karaloğlu Bayram Tosun Denizli Muğla Güncel Haberler

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