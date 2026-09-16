Haberler

Muğla - Bodrum'da 'Sokaklar Güvende' operasyonu: 8 gözaltı

Güncelleme:
+23 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen 'Sokaklar Güvende' operasyonunda 'Tefecilik', 'Yağma', 'Dolandırıcılık' ve 'Uyuşturucu madde temini' suçlarına karıştığı belirlenip gözaltına alınan 8 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen 'Sokaklar Güvende' operasyonunda 'Tefecilik', 'Yağma', 'Dolandırıcılık' ve 'Uyuşturucu madde temini' suçlarına karıştığı belirlenip gözaltına alınan 8 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı, H.E.'nin tefecilik yoluyla borçlandırılması, borcun darbedilerek, yağma yoluyla tahsil edilmesi, arsasının imara açılacağı vaadiyle dolandırılması ve uyuşturucu temin edilmesine ilişkin soruşturma başlattı. Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İlçe Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Büro Amirliği ekipleri tarafından tespit edilen 8 şüpheli, teknik ve fiziki takibe alındı. Elde edilen deliller doğrultusunda ekipler, önceki gün şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Adreslerdeki aramalarda havalı tüfek, 2 bıçak, teleskopik cop, 6 senet, çek, çek fotokopisi, çek ekran görüntüsü, not kağıdı, 2 banka dekontu, 5 banka dekont görüntüsü ve çok sayıda tabanca mermisi ele geçirildi.

Şüpheliler S.C., A.A.Ö., C.S., Y.E., C.K., S.Ö., N.A. ve H.Ç. gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından şüphelilerin tamamı, bugün adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Okul saldırısından aylar sonra ortaya çıkan detay! Savcılık 4 eğitimci için harekete geçti

Okul saldırısından yeni detay! Savcılık 4 eğitimci için harekete geçti
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yönetimin canına tak etti, bileti kesildi! Galatasaray'da ilk veda

Yönetimin canına tak etti, bileti kesildi! Galatasaray'da ilk veda
Emekli ve memura ne kadar zam yapılacak? Bakan Şimşek'ten açıklama var

Emekli ve memura ne kadar zam yapılacak? Bakan Şimşek'ten açıklama var
Destici'yi küplere bindiren bayrak! Genel sekretere dönüp sordu: Bu nedir?

Destici'yi küplere bindiren bayrak! Dayanamayıp sordu: Bu nedir?
Galatasaray'da deprem! Son transferin testleri şoke etti

Galatasaray'da deprem! Son transferin testleri şoke etti

İsmail Kartal'dan radikal karar! Olan Kerem'e oldu

İsmail Kartal'dan radikal karar! Olan Kerem'e oldu
Motorine bir zam daha! Fiyat 100 lirayı aşacak

Zam üstüne zam! Fiyat bu gece 3 haneyi görecek
Doğum günü pastası canından ediyordu! Ölümle burun buruna geldiği anlar kamerada

Doğum günü pastası canından ediyordu! O anlar kamerada