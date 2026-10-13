Muğla Bodrum'da KOAH tedavisi gören Kıbrıs gazisi Hüsnü Şengöz toprağa verildi

Muğla Bodrum'da KOAH tedavisi gören Kıbrıs gazisi Hüsnü Şengöz toprağa verildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Muğla'nın Bodrum ilçesinde KOAH tedavisi gören 77 yaşındaki Kıbrıs gazisi Hüsnü Şengöz, evinde hayatını kaybetti. Şengöz'ün cenazesi Turgutreis Yalı Camisi'nde kılınan namazın ardından Yukarı Akçaalan Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi Hüsnü Şengöz'ün cenazesi toprağa verildi.
Bir süredir KOAH nedeniyle tedavi gören ve nefes darlığı şikayeti bulunan 77 yaşındaki Şengöz, evinde hayatını kaybetti.
Kıbrıs Barış Harekatı'nda teğmen olarak görev yaptığı ve emekliliğinin ardından mali müşavir ve bağımsız denetçi olarak çalıştığı öğrenilen Şengöz'ün cenazesi için Turgutreis Yalı Camisi'nde tören düzenlendi.
Cenaze namazına Şengöz'ün ailesi ve yakınlarının yanı sıra Bodrum Kaymakamı Ali Sırmalı, gaziler ve vatandaşlar katıldı.
Kılınan namazın ardından gazinin naaşı, Yukarı Akçaalan Mezarlığı'nda defnedildi.