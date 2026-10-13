Muğla Bodrum'da KOAH tedavisi gören Kıbrıs gazisi Hüsnü Şengöz toprağa verildi

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi Hüsnü Şengöz'ün cenazesi toprağa verildi.

Bir süredir KOAH nedeniyle tedavi gören ve nefes darlığı şikayeti bulunan 77 yaşındaki Şengöz, evinde hayatını kaybetti.

Kıbrıs Barış Harekatı'nda teğmen olarak görev yaptığı ve emekliliğinin ardından mali müşavir ve bağımsız denetçi olarak çalıştığı öğrenilen Şengöz'ün cenazesi için Turgutreis Yalı Camisi'nde tören düzenlendi.

Cenaze namazına Şengöz'ün ailesi ve yakınlarının yanı sıra Bodrum Kaymakamı Ali Sırmalı, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Kılınan namazın ardından gazinin naaşı, Yukarı Akçaalan Mezarlığı'nda defnedildi.

Kaynak: AA