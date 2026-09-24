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Muğla Bodrum'da 20.30'da çıkan maki ve otluk yangını söndürme çalışmaları sürüyor

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Muğla Bodrum'da 20.30'da çıkan maki ve otluk yangını söndürme çalışmaları sürüyor
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde, İslamhaneleri-Akyarlar Mahalleri Bağla mevkisi arasında maki ve otluk alanda saat 20.30 sıralarında yangın çıktı. Alevleri görenlerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda itfaiye ve arazöz sevk edilirken, ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, maki ve otluk alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Yangın, saat 20.30 sıralarında İslamhaneleri- Akyarlar Mahalleri Bağla mevkisi arasında maki ve otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıktı. Alevleri ve dumanları görenler durumu orman ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye çok sayıda itfaiye ve arazöz sevk edildi. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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