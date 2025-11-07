Müftüler Beypazarı'nda Kur'an Kursu İncelemesi Yaptı

Nallıhan Müftüsü Bilal Parlak ve Beypazarı Müftüsü Mehmet Süsün bir araya geldi.

Parlak ve Süsün, Beypazarı ilçesindeki Hz. Hatice Kur'an Kursu'nda incelemelerde bulundu.

Mehmet Süsün, yatakhane, çok amaçlı salon ve dersliklerin de bulunduğu binada yapılan çalışmaları Bilal Parlak'a anlattı.