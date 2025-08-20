Mudanya'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Bursa'nın Mudanya ilçesinde çıkan orman yangını, 1 saatlik müdahale ile kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 1 dönüm orman alanı ve bazı zeytin ağaçları zarar gördü.

Yörükali Mahallesi'nde saat 09.00 sıralarında elektrik direğindeki patlama sonrası anızların tutuşması ile çıkan yangın ormana sıçradı. İlk müdahaleyi mahalle sakinleri, traktörlerin arkasına bağladıkları su tankerleriyle yaptı. İhbarıyla bölgeye Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri ile Mudanya Belediyesi Arama Kurtarma (MAK) ekibi ve Oman İşletme Şefliği personeli sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla yangın kontrol altına alınırken, yaklaşık 1 dönüm alan zarar gördü. Yangında bölgedeki bazı zeytin ağaçları da yandı.

Bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
