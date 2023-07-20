Mudanya'da Ölü Balık Faciası

Bursa'nın Mudanya ilçesinde trolle avcılık yapan bir balıkçı teknesinden denize dökülen ölü balıklar sahile vurdu. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından tespit edilen tekne sahiplerine ceza uygulandı. Yetkililer su kirliliği nedeniyle balık ölümlerinin gerçekleşmediğini açıkladı.

BURSA'nın Mudanya ilçesinde sahile çok sayıda ölü balık vurdu. Balıkların, trolle avcılık yapan bir balıkçı teknesinden denize döküldüğü belirlendi.

Marmara Denizi'nde balıkçılık faaliyetleriyle ilgili denetimlerini sürdüren Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri dün gece saatlerinde Mudanya ilçesi Eğerce Mahallesi açıklarında trolle avlanan bir tekne tespit etti. Teknede yakalanan 3 kişiye trolle avlanmaktan idari para cezası uygulandı.

Yetkililer su kirliliğine bağlı balık ölümlerinin gerçekleşmediğini bildirdi.