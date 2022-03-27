Mudanya'da 30 av köpeği kimliklendirildi - Haberler

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Mudanya'da 30 av köpeği kimliklendirildi

AA - Yavuz Gerçekçi - Güncel
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Mudanya'da 30 av köpeği kimliklendirildi

Bursa'nın Mudanya ilçesinde, "Kedi, Köpek ve Gelinciklerin Kimliklendirilmesi ve Kayıt Altına Alınmasına Dair Yönetmelik" kapsamında 30 av köpeği aşılanıp çip takılarak kayıt altına alındı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Bursa'nın Mudanya ilçesinde, "Kedi, Köpek ve Gelinciklerin Kimliklendirilmesi ve Kayıt Altına Alınmasına Dair Yönetmelik" kapsamında 30 av köpeği aşılanıp çip takılarak kayıt altına alındı.

Güzelyalı Kara ve Deniz Avcıları Derneği ile Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü veteriner hekimlerinin çalışmalarıyla kimliklendirme yapıldı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Veteriner Hekim Ergün Karadağ'ın da katıldığı çalışmada, 30 av köpeğine kuduz aşısı da uygulandı.

Karadağ, konuyla ilgili açıklamasında, kimliklendirmeyle, hayvanların sokağa atılmasının önüne geçilmesi, çalınan hayvanların bulunabilmesi ve hayvan hastalıklarının kontrol altına alınmasının amaçlandığı aktardı.

Ayrıca Karadağ, 2018 yılında yayımlanan söz konusu yönetmelik kapsamında yıl sonuna kadar tüm hayvan sahiplerinin hayvanlarına mikroçip taktırmalarının kanuni zorunluluk olduğunu ifade etti.

AA / Yavuz Gerçekçi - Güncel

Hisarcık, Mudanya, Karadağ, Bursa, Güncel, Haberler

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