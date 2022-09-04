HDP Van Milletvekili Muazzez Orhan Işık gazetecilere yönelik artan saldırıları Meclis gündemine taşıdı. Işık, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’a, “Türkiye’de her yıl kaç gazeteci ve basın emekçisi gözaltına alınmaktadır? Bakanlığınızın Türkiye’de gazetecilere ve basın emekçilerine yönelik saldırı ve hak ihlallerini raporlama çalışmaları mevcut mudur?” diye sordu.

HDP Van Milletvekili Muazzez Orhan Işık gazetecilere yönelik artan saldırıları Meclis gündemine taşıdı. Işık, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'a, " Türkiye'de her yıl kaç gazeteci ve basın emekçisi gözaltına alınmaktadır? Bakanlığınızın Türkiye'de gazetecilere ve basın emekçilerine yönelik saldırı ve hak ihlallerini raporlama çalışmaları mevcut mudur?" diye sordu.

HDP Van Milletvekili Muazzez Orhan Işık gazetecilere yönelik artan saldırıları, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'a sordu.

Soru önergesi veren Işık, Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) örgütünün hazırladığı 2022 Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi'ne göre Türkiye'nin 180 ülke içerisinde 149. sırada yer aldığını belirterek, "2022'nin ikinci çeyreğinde 116 davada 168 gazeteci hakim karşısına çıktı. Dokuz gazeteciye 17 yıl 6 ay 12 gün hapis cezası verildi. Diyarbakır'da 16 gazeteci ve medya çalışanının tutuklanmasıyla cezaevindeki gazeteci sayısı 67'ye yükseldi" dedi.

Gazetecilere yönelik sistematik bir saldırının da haber takibi sırasında maruz kaldıkları kolluk şiddeti olduğunu belirten Muazzez Orhan Işık, "Yasal bir dayanak olmamasına rağmen şiddet kullanarak basın emekçilerinin işlerini yapmalarını engellemek hukuk devleti ilkesinin ve basın özgürlüğü hakkının ihlalidir. Adalet Bakanlığı'nın basın emekçilerine yönelen kolluk şiddetinin önlenmesi için acil tedbir alması gerekmektedir" dedi.

Işık, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'a şu soruları yöneltti:

"Türkiye'de basın ve düşünce özgürlüğünün güvencesi olan gazetecilere neden saldırılmaktadır? Van'da Mesut Bağcı, Zelal Tunç ve Elfazi Toral isim gazetecileri darp edip işkence uygulayan polisler hakkında bir soruşturma başlatılmış mıdır? Görüntülerde gazetecilere 'Seni vururum, kimse seni bulamaz' diyen polis memuru hakkında bir soruşturma başlatılmış mıdır? 'Kimse seni bulamaz' diyen bir polis memurunun faili meçhul cinayetler ve kayıplar kapsamında soruşturulması gerekli değil midir?

"ÖZGÜRLÜĞÜ KISITLANAN GAZETECİ VE BASIN EMEKÇİSİ SAYISI KAÇTIR?"

İstanbul'da Elif Bayburt, Tuğçe Yılmaz isimli gazeteciye saldıran, hukuk dışı şekilde gözaltına alan polisler hakkında bir soruşturma başlatılmış mıdır? Türkiye'de her yıl kaç gazeteci ve basın emekçisi gözaltına alınmaktadır? Türkiye'de mevcut durumda kaç gazeteci ve basın emekçisi tutuklu ve hükümlüdür? Yurtdışı çıkış yasağı konulan gazeteci sayısı kaçtır? Türkiye'de adli kontrol ve denetimli serbestlik kapsamında özgürlüğü kısıtlanan gazeteci ve basın emekçisi sayısı kaçtır?

Gazetecilere yönelik Türkiye'de yapılmış haksız ve hukuk dışı gözaltı, tutuklama ve hüküm verme nedeniyle hakkında yaptırım uygulanan kamu görevlisi, savcı ve hakim sayısı 2019-2022 yılları için kaçtır? Bakanlığınızın Türkiye'de gazetecilere ve basın emekçilerine yönelik saldırı ve hak ihlallerini raporlama çalışmaları mevcut mudur?"