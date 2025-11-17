Muazzez İlmiye Çığ, 110. Yaşında Anıldı

MERSİN'de 110 yaşında yaşamını yitiren Türkiye'nin ilk sümeroloğu Muazzez İlmiye Çığ, yakınları ve sevenleri tarafından mezarı başında anıldı.

Mezitli ilçesinde yaşayan Türkiye'nin ilk sümeroloğu Muazzez İlmiye Çığ, tedavi gördüğü özel hastanede geçen yıl 17 Kasım'da hayatını kaybetti. Çığ'ın cenazesi, Toroslar ilçesindeki Akbelen Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi. Çığ, bugün ölümünün 1'inci yıl dönümünde mezarı başında anıldı. Etkinliğe; kızı Esin Çığ, aile bireyleri ile sevenleri katıldı. Duaların edildiği anmada kısa bir konuşma yapan Esin Çığ, "Onsuz son bir yıl çok zor oldu. Yaşama motivasyonum annemmiş, artık hiçbir şey zevk vermiyor. Son bir yılını yatakta geçirdi ama zihni çok iyiydi. Konuşuyordu, hatırlıyordu. Bizim için büyük kayıp" dedi.

BURSA'DA DOĞDU

Muazzez İlmiye Çığ, 1'inci Dünya Savaşı'nın patlak vermesinden birkaç hafta önce Bursa'da doğdu. 1919'da beşinci yaş gününü kutladığı sırada, İzmir Yunan ordusu tarafından işgal edilince öğretmen olan babası, ailesinin güvenliğini sağlamak için Çorum'a taşındı ve Muazzez İlmiye Çığ, ilköğrenimini burada tamamladı. Çığ ayrıca Fransızca ve keman dersleri aldı. 1926'da sınavla Bursa Kız Muallim Mektebi'ne girdi ve 1931'de, 17 yaşına geldiğinde ilkokul öğretmeni yetiştiren bu okuldan mezun oldu. Yaklaşık 5 yıl boyunca Eskişehir'de öğretmenlik yaptı. 1936'da Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Hititoloji Bölümü'ne girdi.

1972'DE EMEKLİYE AYRILDI

1940'ta diplomasını aldıktan sonra, İstanbul Arkeoloji Müzeleri'ni oluşturan 3 kurumdan biri olan Antik Şark Eserleri Müzesi'nde 10 yıl sürecek kariyerine, kurumun arşivlerinde tercüme edilmeden ve tasnif edilmeden saklanan binlerce çivi yazılı tablet alanında uzman olarak başladı. Meslektaşları Hatice Kızılyay ve Fritz Rudolf Kraus ile birlikte, müzenin deposunda bulunan Sümer, Akad ve Hitit dillerinde yazılan binlerce tableti temizledi, ardından sınıflandırıp, numaralandırdı. Çığ, 74 bin tabletten oluşan çivi yazılı belgeler arşivini oluşturdu ve 3 bin tabletin kopyasını çıkarıp, katalog halinde yayımladı. 1972'de emekliye ayrıldı. Emeklilikten sonra bir süre yurt dışında yaşayan Çığ, 1988'de Philadelphia'daki Asuroloji Kongresi'ne katıldı.

16 KİTAP YAZDI

Prof. Samuel Noah Kramer'in 'History Begins at Sumer' adlı kitabını Türkçeye çevirdi ve kitap 1990'da 'Tarih Sümer'de Başlar' adıyla Türk Tarih Kurumu tarafından yayımlandı. Kitabın çok ilgi görmesi ile 1993'te çocuklara yönelik 'Zaman Tüneliyle Sümerlere Yolculuk' da dahil Sümer ve Hitit kültürlerini tanıtan 13 kitap yazdı. 2000 yılında İstanbul Üniversitesi'nden, 'İlk Çivi Yazısı ve Sümeroloji Uzmanı' ünvanıyla fahri doktora aldı. Muazzez İlmiye Çığ'ın özel arşivi, Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı'nda bulunuyor. Toplam 16 kitap yazan Çığ, hayatı boyunca çok sayıda ödüle de layık görüldü.

