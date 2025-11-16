Haberler

Muazzez Abacı'ya büyük vefasızlık! Koltukların yarısı boş kaldı

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Muazzez Abacı'ya büyük vefasızlık! Koltukların yarısı boş kaldı Haber Videosunu İzle
Muazzez Abacı'ya büyük vefasızlık! Koltukların yarısı boş kaldı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD'de vefat eden Türk sanat müziğinin usta ismi Muazzez Abacı için AKM'de cenaze töreni düzenlendi. Tören sırasında salonun yarısından fazlasının boş olduğu dikkatlerden kaçmazken, görüntüyü paylaşan çok sayıda kişi "Büyük vefasızlık" yorumunda bulundu.

  • Muazzez Abacı, 12 Kasım'da ABD'de hayatını kaybetti.
  • Muazzez Abacı'nın cenazesi, Türk Hava Yolları ile Washington'dan İstanbul'a getirildi.
  • Atatürk Kültür Merkezi'ndeki cenaze töreninde koltukların yarısından fazlası boştu.

Muazzez Abacı, 5 Kasım'da kızını görmek için gittiği ABD'de kalp krizi geçirdi. Kaldırıldığı hastanede stent takılan sanatçı, böbreklerinde komplikasyon oluşması nedeniyle 12 Kasım'da hayatını kaybetti.

Muazzez Abacı'ya büyük vefasızlık! Koltukların yarısı boş kaldı

AİLESİ TARAFINDAN TESLİM ALINDI

Abacı'nın cenazesi gerekli işlemlerin ardından dün saat 15.30'da Türk Hava Yolları (THY) ile Washington'dan İstanbul'a getirildi. Cenaze daha sonra ailesi tarafından teslim alındı.

Muazzez Abacı'ya büyük vefasızlık! Koltukların yarısı boş kaldı

BAKAN ERSOY VE VALİ GÜL DE TÖRENDE

Usta sanatçı için Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) cenaze töreni düzenlendi. İstanbul Valisi Davut Gül, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy gibi protokol üyeleri, sanatçı Muazzez Ersoy, sanatçı Selami Şahin ve sanatçı Orhan Gencebay gibi ünlü isimlerin katıldığı törende bir detay ise dikkatlerden kaçmadı.

Muazzez Abacı'ya büyük vefasızlık! Koltukların yarısı boş kaldı

"BÜYÜK VEFASIZLIK"

Atatürk Kültür Merkezi salonundaki koltukların yarısından fazlasının boş olduğu görüldü. Görüntüleri paylaşan çok sayıda sosyal medya kullanıcısı "Büyük vefasızlık" yorumunda bulundu.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Yaşam
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
E-Devlet'te bu detaya mutlaka dikkat! Ufak bir hata emekliliğinizi yakabilir

Mutlaka e-Devlet'ten kontrol edin! Bu hata emekliliğinizi yakabilir
İstanbul'da musluklardan çamurlu su akıyor! İSKİ'den açıklama geldi

Megakent'te neler oluyor? Görüntü büyük tedirginlik yarattı
Yasemin Ergene'nin kızları annelerini solladı

Yasemin Ergene'nin kızları annelerini solladı
39'luk Dzeko attığı gollerle tarih yazıyor! Adım adım Dünya Kupası

39'luk Dzeko tarih yazıyor
E-Devlet'te bu detaya mutlaka dikkat! Ufak bir hata emekliliğinizi yakabilir

Mutlaka e-Devlet'ten kontrol edin! Bu hata emekliliğinizi yakabilir
Rafa Silva'dan Beşiktaşlı taraftarların sabrını taşıracak bir hareket daha

Beşiktaşlıların sabrını taşıracak bir hareket daha
Şanlıurfa'da hava kompresörüyle işkence iddiası: 15 yaşındaki çırak ağır yaralandı

Küçük çocuğun ellerini bağlayıp kompresörle hava bastılar
Fenerbahçe'ye Szymanski'den can sıkıcı haber! Kaçıracağı maçlar belli oldu

Fenerbahçe'nin yıldızı iki kritik maçta forma giyemeyecek
Genç kızın bağırarak söylediğine kimse bir şey demedi

Genç kızın bağırarak söylediğine kimse bir şey demedi
Kızılcık Şerbeti'nde sular durulmuyor! Doğukan Güngör'den rol arkadaşına gönderme

Kaos bitmiyor! Doğukan Güngör'den rol arkadaşına olay gönderme
Sadettin Saran'dan Lewandowski sorusuna tek cümlelik yanıt

Lewandowski Fenerbahçe'ye gelecek mi? Saran'dan tek cümlelik yanıt
Avrupa basını, Bizim Çocuklar'ın başarısını konuşuyor

Avrupa Bizim Çocuklar'ı konuşuyor
Erdoğan, yanına çağırdığı adama tek bir soru sordu

Yanına çağırdığı adama tek bir soru sordu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.