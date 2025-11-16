Muazzez Abacı'ya büyük vefasızlık! Koltukların yarısı boş kaldı

Muazzez Abacı, 5 Kasım'da kızını görmek için gittiği ABD'de kalp krizi geçirdi. Kaldırıldığı hastanede stent takılan sanatçı, böbreklerinde komplikasyon oluşması nedeniyle 12 Kasım'da hayatını kaybetti.

AİLESİ TARAFINDAN TESLİM ALINDI

Abacı'nın cenazesi gerekli işlemlerin ardından dün saat 15.30'da Türk Hava Yolları (THY) ile Washington'dan İstanbul'a getirildi. Cenaze daha sonra ailesi tarafından teslim alındı.

BAKAN ERSOY VE VALİ GÜL DE TÖRENDE

Usta sanatçı için Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) cenaze töreni düzenlendi. İstanbul Valisi Davut Gül, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy gibi protokol üyeleri, sanatçı Muazzez Ersoy, sanatçı Selami Şahin ve sanatçı Orhan Gencebay gibi ünlü isimlerin katıldığı törende bir detay ise dikkatlerden kaçmadı.

"BÜYÜK VEFASIZLIK"

Atatürk Kültür Merkezi salonundaki koltukların yarısından fazlasının boş olduğu görüldü. Görüntüleri paylaşan çok sayıda sosyal medya kullanıcısı "Büyük vefasızlık" yorumunda bulundu.