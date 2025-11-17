Muazzez Abacı, Son Yolculuğuna Uğurlandı

Türk sanat müziğinin usta isimlerinden Muazzez Abacı, Kocatepe Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

ABD'de kalp rahatsızlığı nedeniyle anjiyo olan ve stent tedavisi uygulanan Abacı, 78. doğum gününde 12 Kasım'da hayatını kaybetmişti.

Abacı'nın naaşı, sanat hayatına başladığı TRT Ankara Radyosu'ndaki törenin ardından Kocatepe Camisi'ne getirildi. Öğle namazı sonrası Abacı için cenaze namazı kılındı.

Sanatçının kızı Saba Abacı, damadı Leonard Anderson ve torunu Sera Anderson'ın taziyeleri kabul ettiği cenaze törenine, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürü Ömer Faruk Belviranlı, şarkıcı Sibel Can, Abacı'nın TRT Ankara Radyosundan dönem arkadaşları sanatçılar Selçuk Aygan, Ela Altın, spiker-sunucu Mehpare Çelik, çok sayıda TRT radyo sanatçısı, yeğeni Pınar Altınok ile sanatçının sevenleri katıldı.

"Anneannem çok sevdiğimdi. Üzgünüm"

Saba Abacı, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Acı bir kayıp. Hala gerçek mi, değil mi düşünüyorum. Ankara'ya geldiğime, annemi Ankara'ya getirdiğime çok mutluyum. Çok seveni var. Artık annem Ankaralılara emanet. Ben de gidip gelip ziyaret edeceğim." dedi.

Abacı, son nefesine kadar annesinin yanında olduğunu belirterek, son iki gün ağırlaşan annesinin vefatını beklemediklerini kaydetti.

Torunu Sera Anderson da, Türkçesinin çok iyi olmadığını belirterek, "Anneannem çok sevdiğimdi. Üzgünüm." dedi.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu da "Çok sevdiğimiz bir sanatçıyı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Sanatçının vasiyeti sonrasında Bakanımızın talimatıyla Muazzez Abacı'yı Türkiye'ye getirdik. Bugün de cenazesini gerçekleştirdik. Allah rahmet eylesin. Ailesine sabırlar diliyorum. 78 yıllık hayatına güzel anılar sığdırmış ve güzel anılar bırakmış. Başımız sağ olsun." ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, sanatçılar Bülent Ersoy ve Seçil Heper cenazeye çelenk gönderdi.

Cenaze törenin ardından Muazzez Abacı'nın cenazesi, Cebeci Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Radyodan sahnelere uzanan müzik yolculuğu

Muazzez Abacı, 12 Kasım 1947'de Ankara'da dünyaya geldi. Babası ünlü boksör Oktay Altıok'un erken ölümüyle birlikte çocukluğu şekillenen Abacı, yatılı olarak başlayan okul hayatını Ankara Koleji'nde devam ettirdi.

Sanatçı, 1966'da TRT Ankara Radyosu'nda yapılan sınavı kazanarak profesyonel müzik hayatına ilk adımı attı.

Stajyerliğini Ankara Radyosu'nda yapan Abacı, burada dönemin başarılı isimlerinden klasik Türk sanat müziği üslubunu, makam bilgisini ve repertuvar disiplinini öğrendi. Radyoda edindiği tecrübe, onun ilerleyen yıllarda sahneye ve plak dünyasına taşıyacağı klasik çizginin temelini oluşturdu.

Sanatçı, 1978'de "Dönüş", 1981'de "Yasemen", 1983'te "Şakayık" ve 1990'da Cemal Safi'nin sözlerini kaleme aldığı "Vurgun" eseriyle başarı yakaladı ve 30'a yakın albüm yayımladı.

Klasik eserlerin yanında çağdaş sanatçıların eserlerini de yorumlayan Muazzez Abacı, "Sensiz Saadet Neymiş", "Kimseye Etmem Şikayet", "Bir Bahar Akşamı" ve "Seni Ben Ellerin Olsun Diye mi Sevdim" gibi eserlerdeki yorumları ile de dinleyicilerin beğenisini kazandı.

Bülent Ersoy ve Emel Sayın gibi dönemin önemli isimlerinin yer aldığı Maksim Gazinosu'nda yıllarca sahneye çıkan Abacı'ya, 1998'de "Devlet Sanatçısı" unvanı verildi.

Sanat yaşamı boyunca sayısız ödül kazanan Abacı, "Altın Plak" ve "Yaşam Boyu Onur Ödülü" gibi birçok özel ödülle onurlandırıldı.

Ayrıca sanatçının çıkardığı albümler arasında "Muazzez Abacı Söylüyor", "Geceler", "Söyleme Bilmesinler", "Felek", "Sensiz Olmadı", "Efendim", "Kar Yangınları", "Güller Arasında", "Tutkunum", "Cesaretim Var", "Hükümlüyüm", "Bir Efsanedir", "Ajda Pekkan & Muazzez Abacı" ve "Sezen'imin Şarkıları" yer alıyor.