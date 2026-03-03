Eski Azerbaycan Muaythai Federasyon Başkanına bıçaklı saldırı davasında 3 sanığa ceza

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde eski Azerbaycan Muaythai Federasyon Başkanı Araz Musayev'in uğradığı bıçaklı saldırıya ilişkin davada 3 sanık, 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 17'şer yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, geçen yıl 28 Mayıs'ta Kemer'e bağlı Göynük Mahallesi'ndeki Atatürk Spor Salonu önünde meydana geldi. 24 Mayıs'ta başlayan IFMA U23 Elite Büyükler Muaythai Dünya Şampiyonası'na katılan Araz Musayev, müsabakaların yapıldığı salonun kapısında beklerken yumruklu saldırıya uğradı, ardından karnından ve boğazından bıçaklandı. Musayev, ambulansla Kemer Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, buradan da Antalya Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

ŞÜPHELİLERİN KİMLİKLER BELİRLENDİ

Musayev'in ifadesi ve kamera kayıtları doğrultusunda şüphelilerin kimlikleri tespit edildi. Olayın azmettiricisi olduğu öne sürülen Azerbaycan vatandaşı Azer Hasanov, Kemer'de yakalandı. Şüphelilerden Özbekistan uyruklu A.R. ve K.K. ile Eynullah Babazade, Azerbaycan uyruklu Muhammed İznauprvich Gaitaev, Fuad Babayev ve Rashad Salimov'un saldırıdan sonra kiraladıkları araçla bölgeden uzaklaştıkları, yolda kıyafet değiştirdikleri, ardından Göynük Mahallesi'ndeki bir duraktan taksiye binerek Antalya Havalimanı'na gittikleri tespit edildi.

KIRMIZI BÜLTENLE RUSYA'DA YAKALANDI

A.R. ve K.K. Antalya Havalimanı'nda yakalanırken, Rusya'ya gittiği belirlenen Eynulla Babazade hakkında kırmızı bülten çıkarıldı. Babazade, Rusya'daki havalimanında yakalandı ve Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekibi ile Interpol polisleri tarafından Türkiye'ye getirildi. Antalya Havalimanı'nda ilk etapta uçuş bileti bulamayan Fuad Babayev ve Rashad Salimov'un tanınmamak için saç-sakal tıraşı olup kıyafet değiştirdikleri, ardından yeniden havalimanına geldikleri, burada gözaltına alındıkları belirlendi. Firari durumdaki Muhammed İznauprvich Gaitaev de ekiplerin çalışması sonucu yakalandı. Soruşturma kapsamında Vugar Asadov da gözaltına alındı. Şüphelilerden A.R. ve K.K., jandarmadaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Azer Hasanov, Eynulla Babazade, Elshan Abdulrahimov, Fuad Babayev, Rashad Salimov ve Vugar Asadov 'Örgütlü olarak tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı. 'Azmettirme' suçlamasıyla yargılanan Vugar Asadov, Azer Hasanov ve Elshan Abdulrahimov, devam eden aşamalarda adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

SANIKLAR HAKİM KARŞISINDA

Azer Hasanov, Elshan Abdulrahimov ve Vugar Asadov, 'Azmettirme' suçlamasıyla; Rashad Salimov, Fuad Babayev ve Eynulla Babazade 'Tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs' suçlamasıyla 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden hakim karşısına çıktı. Müşteki Araz Musayev şikayetinin devam ettiğini belirterek, tüm sanıkların cezalandırılmasını istedi.

'CEZAM NEYSE ÇEKMEYE RAZIYIM'

Son savunmasını yapan Fuad Babayev, "Ben bir suç işledim. Cezam neyse çekmeye razıyım. Adaletinize sığındım" dedi.

Yaşananların bir iftira olduğunu savunan Vugar Asadov, "Ben bu işte suçsuzum. Bilgim yok. Bana, cezalandırmak amacıyla iftira atılmıştır. Beraatımı istiyorum" diye konuştu.

'Azmettirme' suçlamasıyla yargılanan Azer Hasanov ise "İlk duruşmada da söyledim. Benim bu olayla ilgili hiçbir suçum yok. Bu eylemi azmettireceğim bir durum olmadı. Ailem perişandır. İftiradan dolayı şu anda karşınızdayım. Müşteki, benim suçsuz olduğuma yüzde yüz emin ama maalesef buradayım" dedi.

Rashad Salimov, Fuad Babayev ve Eynulla Babazade 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 17'şer yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırılırken, Azer Hasanov, Elshan Abdulrahimov ve Vugar Asadov ise beraat etti.

