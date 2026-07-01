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Milli Savunma Bakanlığı: Türk Milletinin Yardım Eli Venezuela'da

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Milli Savunma Bakanlığı, Venezuela'da meydana gelen deprem sonrası AFAD ve Türk Silahlı Kuvvetleri ekiplerinin bölgede arama kurtarma çalışmalarına devam ettiğini duyurdu.

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Venezuela'daki deprem sonrası AFAD ve Türk Silahlı Kuvvetleri ekiplerinin arama kurtarma çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada. şu ifadelere yer verildi:

"Türk milletinin yardım eli, mesafeleri aşarak ihtiyaç duyulan her yere ulaşıyor. Venezuela'da meydana gelen depremlerin ardından bölgeye intikal eden AFAD personeli ile Türk Silahlı Kuvvetleri İnsani Yardım Tugay Komutanlığına bağlı arama kurtarma timleri ve arama kurtarma köpekleri, afet bölgesinde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Enkaz altında yaşam belirtisi arayan ekiplerimiz, umutla bekleyen insanlara ulaşabilmek için zorlu şartlarda gece gündüz görev yapıyor."

Kaynak: ANKA
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