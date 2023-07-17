MSB: TSK'ya ait 18 helikopter ve 2 uçak orman yangınlarına destek sağladı

Milli Savunma Bakanlığı, Hatay, Muğla, Osmaniye ve Çanakkale'de meydana gelen orman yangınlarına Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait 18 helikopter ve 2 uçak ile destek sağladığını duyurdu. Helikopterler ve uçaklar toplamda 136 sorti yaparak 353 ton su atımı gerçekleştirdi. Hava Kuvvetleri'ne ait uçaklar da 16 tonluk yangın bombası atarak yangın söndürme çalışmalarına katkı sağladı.

MSB: " Tsk'ya ait 18 helikopter ve 2 uçak farklı bölgelerdeki orman söndürme çalışmalarına katkı sağladı"

ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı Hatay, Muğla, Osmaniye ve Çanakkale'de art arda meydana gelen orman yangınları ile ilgili olarak sosyal medya üzerinden bir paylaşım yaptı.

MSB tarafından sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımda meydana gelen orman yangınlarına Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait 18 helikopter ve 2 uçak ile aralıksız olarak çalıştığını belirterek, "Orman yangınlarına karşı Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından oluşturulan Rezerv Güç; Hatay, Muğla, Osmaniye ve Çanakkale'deki yangın söndürme çalışmalarına aralıksız destek sağlıyor. 14-17 Temmuz tarihleri arasında TSK'ya ait 18 helikopter ve 2 uçak farklı bölgelerdeki orman söndürme çalışmalarına katkı sağladı. Helikopter ve uçaklarımız şu ana kadar 136 sorti yaparak 353 ton su atımı gerçekleştirdi. Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar da havadan 16 tonluk yangın bombası atarak yangın söndürme çalışmalarına destek sağladı. Halen Çanakkale'de devam eden yangın söndürme çalışmalarında da 3 adet AS-532 ve 2 adet S-70 tipi helikopter görev yapıyor. TSK'ya ait helikopterler, bağlı şirketimiz ASFAT tarafından yerli ve milli imkanlarla üretilen yangın söndürme kitlerini kullanarak havadan müdahaleye devam ediyor" ifadeleri kullanıldı.