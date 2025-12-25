MSB tarafından basın bilgilendirme toplantısı yapıldı Açıklaması

Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), son bir haftada barınma alanlarından kaçan 4 PKK'lı teröristin daha teslim olduğunu bildirdi.

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, 50'nci yılı dolayısıyla ASELSAN'da düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında konuştu.

Aktürk, 23 Aralık'ta Türkiye'ye gerçekleştirdiği resmi ziyaretin ardından Libya'ya dönüş sırasında meydana gelen uçak kazasında şehit olan Libya Genelkurmay Başkanı, Kara Kuvvetleri Komutanı ve beraberindeki askeri heyet üyeleri ile uçuş ekibine rahmet, Libya halkına başsağlığı diledi.

Envantere giren silah sistemleri

Tuğamiral Aktürk, ASELSAN'ın kuruluşundan bugüne savunma sanayisinde dışa bağımlılığı azaltmaya ve oyun değiştirici teknolojiler geliştirmeye odaklandığını belirtti.

ASELSAN'ın, hava savunma sistemlerinden radarlara, elektronik harpten elektro-optik ve aviyonik sistemlere, komuta kontrolden silah sistemlerine kadar geniş bir yelpazede tasarlayıp ürettiği sistemlerle dünya çapında bir marka haline geldiğini bildiren Aktürk, şöyle devam etti:

"Cumhuriyet tarihimizin en büyük savunma sanayi yatırımı 'Oğulbey Teknoloji Üssü'nü hayata geçiren ve bugün 95 ülkede 100 bini aşkın ürünü aktif olarak kullanılan ASELSAN tarafından önümüzdeki dönemde muhtelif miktarda, Alçak İrtifa Radarı ALP 100-G'nin, Alçak İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi HİSAR-A'nın, Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi SİPER ile 35 milimetre Modernize Çekili Topun Türk Silahlı Kuvvetlerimizin envanterine kazandırılması planlanmaktadır."

Milli savunma sanayisinin ürettiği harp araç-gereç ve mühimmatla, Türk Silahlı Kuvvetlerinin güç ve etkinliğini artırmaya yönelik çalışmalara ilişkin bilgi veren Aktürk, "Son bir hafta içerisinde, Kara Kuvvetleri Komutanlığımızca muhtelif miktarda, Zırhlı Yük ve Personel Taşıyıcı Araç ile Dragoneye-2 Termal Kamera, muayene ve kabul faaliyetleri tamamlanarak envantere alınmış, Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketimiz (MKE) tarafından, başta Türk Silahlı Kuvvetlerimiz olmak üzere dost ve müttefik ülkeler ile uluslararası iş ortaklarına muhtelif adet ve çapta silah ve mühimmatın teslimatı tamamlanmıştır." ifadelerini kullandı.

Terörle mücadele

Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Türkiye'nin varlığına yönelik her türlü tehdit ve tehlikeye karşı 7 gün 24 saat esasıyla görev yaptığını belirtti.

Bu kapsamda yapılan çalışmalara değinen Aktürk, "Son bir haftada barınma alanlarından kaçan 4 PKK'lı terörist daha teslim olmuş, sınırlarımızda ve ötesinde arazi arama-tarama, mağara, sığınak, barınak ile mayın ve el yapımı patlayıcı tespit ve imha çalışmalarına devam edilmiş, Münbiç'te imha edilen 5 kilometre tünel ile birlikte, Suriye Harekat Alanlarında imha edilen tünel uzunluğu 737 kilometre olmuştur." değerlendirmesinde bulundu.

Hudut güvenliği

Tuğamiral Aktürk, kademeli güvenlik sistemi ve teknoloji destekli tedbirlerle yasa dışı geçiş ile kaçakçılıkla mücadelenin hudutlarda aralıksız devam ettiğini bildirdi.

Bu kapsamda hafta boyunca yapılan çalışmalara ilişkin bilgi veren Aktürk, şöyle devam etti:

"Hududu yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 1'i terör örgütü mensubu olmak üzere 123 şahıs yakalanmış, 331 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Böylece, yıl içerisinde sınırlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 9 bin 806, hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 65 bin 608 olmuştur. Yine, bu hafta içerisinde, Hakkari hudut hattında yapılan arama-tarama faaliyetinde yaklaşık 24 kilogram uyuşturucu madde ele geçirilmiştir."

Eğitim ve tatbikat faaliyetleri

Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, eğitim ve tatbikat faaliyetleriyle kendini sürekli geliştirmeye, modern harp yeteneklerini daha da ileriye taşımaya devam ettiğini ifade etti.

Eğitim ve tatbikat faaliyetlerine ilişkin konuşan Aktürk, 15 Aralık'ta başlayan ve İstanbul'da icra edilen SAT timleri ile Pakistan İkbal Timlerinin yer aldığı Türkiye-Pakistan Ayyıldız Tatbikatı'nın sona ereceğini belirtti.

NATO Güvence Tedbirleri çerçevesinde, 24 Aralık'ta Polonya hava sahasında görev yapan Havadan İhbar Kontrol Uçağı'nın, bugün ise Romanya hava sahasında görev aldığını aktaran Aktürk, "Diğer yandan, Mehteran Birlik Komutanlığımız, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Bandoları tarafından Şehitleri Anma Günü kapsamında bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde konser icra edilmektedir." dedi.

Öğrenci ve personel temini

Aktürk, personel ve askeri öğrenci temin faaliyetlerinin planlanan takvime uygun olarak devam ettiğini bildirdi.

Bu kapsamda, 22 Aralık'ta başlayan Milli Savunma Bakanlığında istihdam edilmek üzere "2025 Yılı Sürekli İşçi Temini" başvurularının yarın sona ereceğini belirten Aktürk, 26 Aralık 2025-25 Ocak 2026 tarihleri arasında " Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Kuvvet Komutanlıkları ve Milli Savunma Üniversitesine Memur ve Sözleşmeli Personel Temini başvurularının alınacağını söyledi.

Aktürk, Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başvurularının ise 5-29 Ocak 2026 tarihleri arasında yapılabileceğini hatırlattı.

Bakanlık Sözcüsü Aktürk, şunları kaydetti:

"Ankara'ya gelişinin 106'ncı yılında, ebedi Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman silah arkadaşları, şehadetlerinin 95'inci yıl dönümünde Asteğmen Kubilay, Bekçi Hasan ve Şevki Beyler başta olmak üzere tüm aziz şehitlerimizi, ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimizi bir kez daha rahmet, minnet ve saygıyla yad ediyor, asil milletimiz ve personelimizin bağış ve katkılarıyla şehit ve gazilerimizin kıymetli ailelerine, kahraman gazilerimiz ile silah arkadaşlarımıza destek olan Türk Silahlı Kuvvetleri Dayanışma Vakfının 26'ncı kuruluş yıl dönümünü şimdiden kutluyoruz."

