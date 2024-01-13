Sızma girişimi engellenen 9 terörist böyle öldürüldü

Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedefleri bir bir vuruluyor. Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki 12 kişilik terörist grubun Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminin önlendiğini ve 9 PKK/ Ypg'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

"SIZMA GİRİŞİMİ BAŞARILI BİR ŞEKİLDE ÖNLENDİ"

Bakanlıktan yapılan açıklamada "Kahraman komandolarımız, Suriye kuzeyindeki 12 kişilik bir terörist grubun sızma girişimini başarılı şekilde önledi. Dün gece saldırı hazırlığı yaparak Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan teröristlere ateş destek vasıtalarıyla müdahale edilerek 9 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi" ifadelerine yer verildi.

IRAN'IN KUZEYİNDE 23 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı ise 23'e yükseldi. Milli Savunma Bakanlığı, Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerinin hava harekatlarının yanı sıra kara ateş destek vasıtalarıyla vurulduğunu bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi: "Kahraman silah arkadaşlarımızı şehit verdiğimiz Pençe-Kilit Harekat bölgesindeki saldırının ardından Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedefleri hava harekatlarının yanı sıra kara ateş destek vasıtalarımızla da etkili şekilde vuruldu."

9 ASKERİMİZ ŞEHİT OLDU

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bir üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada 9 asker şehit oldu, 4 asker yaralandı.