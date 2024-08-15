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MSB: Son bir haftada 1725 terörist etkisiz hale getirildi

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Milli Savunma Bakanlığı'na göre, son bir haftada Irak ve Suriye'nin kuzeyinde toplam 1725 terörist etkisiz hale getirildi. Ayrıca, yasadışı yollarla geçmeye çalışan 529 kişi yakalandı ve 1383 kişi engellendi. Geçen hafta ise 1 PKK'lı terörist Hudut Karakolu'na teslim oldu. Ayrıca, emekli Tuğgeneral Bilal Çokay hakkındaki adli ve idari süreç devam etmektedir. Muğla/Dalaman'da 16'ncı Ana Jet Üs Komutanlığı ve Çanakkale'de Amfibi Kolordusu kurulması da duyuruldu. Bugün Ankara'da gerçekleştirilecek Irak ile 'Yüksek Düzeyli Güvenlik Mekanizması Toplantısı'nda terörle mücadele ve hudut güvenliği gibi konular ele alınacak.

MSB: Son bir haftada 73, 1 Ocak 2024'ten bugüne kadar ise, 845'i Irak'ın, 880'i Suriye'nin kuzeyinde olmak üzere 1725 terörist etkisiz hale getirildi.

MSB: Son bir haftada yasadışı yollarla geçmeye çalışan 529 şahıs yakalandı. 1383 şahıs ise hududu geçemeden engellendi. Yakalanan şahıslardan 11'i terör örgütü mensubu. 01 Ocak'tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasadışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 8 bin 336'ya yükseldi. Hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 69 bin 331 oldu.

MSB: Geçen hafta içerisinde Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 1 PKK'lı terörist Habur'daki Hudut Karakolumuza teslim oldu.

MSB: (Makam aracıyla hudutta insan kaçakçılığı olayına ilişkin tutuklu yargılanan emekli Tuğgeneral Bilal Çokay) Daha sonra tutuklanan emekli Tuğgeneral Bilal Çokay, devam eden adli sürecin yanı sıra idari olarak da Yüksek Disiplin Kuruluna sevk edilmiş olup, süreç devam etmektedir. Yüksek Disiplin Kurulu'nda görüşüldükten sonra alınacak karar kamuoyuyla paylaşılacaktır.

MSB: (Muğla/ Dalaman'da 16'ncı Ana Jet Üs Komutanlığı kurulması) Dalaman Hava Meydan Komutanlığı 1985 yılından itibaren hizmete alınmış ve askeri havacılık anlamında görevini yerine getirmiştir. Gelişen havacılık sektörüne verdiği desteği artırmak ve harekat ihtiyaçlarını karşılamak maksadıyla Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın Kuvvet Yapısı Planı'nda yer aldığı üzere 2024 yılında 16'ncı Ana Jet Üs Komutanlığı teşkilatı Bakanlığımız tarafından onaylanmış ve yürürlüğe girmiştir.

MSB: ( Çanakkale'de Amfibi Kolordusu kurulması) Çanakkale'de Amfibi Kolordu kurulmasına yönelik ise Deniz

Kuvvetlerimizin gelişen, güçlenen kuvvet yapısına uygun olarak böyle bir karar alınmıştır. Deniz Piyade Birliklerinin 3 tugaydan teşkil Kolordu seviyesinde yeniden teşkilatlandırılması ve amfibi unsurların farklı bölgelerde etkinlikle kullanılması maksadıyla Deniz Kuvvetleri Komutanlığı kuruluşunda Amfibi Kolordu Komutanlığı teşkil edilmiştir.

MSB: (Bugün Ankara'da gerçekleştirilecek Irak ile 'Yüksek Düzeyli Güvenlik Mekanizması Toplantısı) Toplantıda başta terörle mücadele ve hudut güvenliği olmak üzere iki ülke arasında ortak iş birliği alanları, askeri ilişkiler ile bölgede yaşanan son gelişmeler görüşülecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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