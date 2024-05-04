Üye Girişi
Haberler

Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Ata Göçmen Şehit Oldu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli Savunma Bakanlığı, piyade astsubay kıdemli çavuş Ata Göçmen'in 3 Mayıs 2024 tarihinde şehit olduğunu duyurdu. Bakan Yaşar Güler, şehit olan kahraman silah arkadaşına Allah'tan rahmet dileyerek, ailesine ve millete başsağlığı ve sabır temennisinde bulundu.

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), piyade astsubay kıdemli çavuş Ata Göçmen'in şehit olduğunu bildirdi.

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in, "Kahraman silah arkadaşımız 3 Mayıs 2024 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" mesajı yer aldı.

Kaynak: ANKA / Güncel

Milli Savunma Bakanlığı Astsubay Kıdemli Çavuş Yaşar Güler Göçmen Piyade Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Dün gece deprem oldu mu? İzmir'de, İstanbul'da, Ankara'da deprem mi oldu? 4 Mayıs dün gece deprem mi oldu? Kerim Rahmi Koç kimdir? Ali Koç'un oğlu Kerim Rahmi Koç kimdir? Fenerbahçe Beko Monaco maçında ne oldu? Fenerbahçe EUROLİG ceza alacak mı 2024? Kızılcık Şerbeti hangi üniversitede çekiliyor? Yalı Çapkını Seyran ölüyor mu? 4 Mayıs Konya'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Temel Karamollaoğlu bırakıyor mu, istifa edecek mi? 4 Mayıs Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 4 Mayıs İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi! YALI ÇAPKINI 69. bölüm FRAGMAN İZLE! #127916 Yalı Çapkını 69. bölüm fragmanı yayınlandı mı? 4 Mayıs 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 4 Mayıs Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 4 Mayıs 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 4 Mayıs Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! 4 Mayıs İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! 4 Mayıs Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi!
title