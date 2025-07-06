MSB duyurdu! Metan gazına maruz kalarak şehit olan 5 askerimizin isimleri açıklandı
Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan Piyade Üsteğmen Nuri Melih Bozkurt'un naaşını arama faaliyetleri esnasında metan gazına maruz kalarak şehit olan 5 askerimizin isimleri belli oldu. Bakanlıktan yapılan açıklamada "İstihkam üsteğmen Ege Akar, Astsubay kıdemli çavuş Abdurrahman Akdoğan, Piyade Sözleşmeli erler Mahsun Yeşildemir, Özkan Özkanlı, Ahmet Kuşak şehit olmuştur" denildi.
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan Piyade Üsteğmen Nuri Melih Bozkurt'un naaşını arama faaliyetleri esnasında metan gazına maruz kalarak şehit olan 5 askerimizin isimlerini açıkladı.
ŞEHİT OLAN ASKERLERİMİZİN İSİMLERİ BELLİ OLDU
Yapılan açıklamada "İstihkam üsteğmen Ege Akar, Astsubay kıdemli çavuş Abdurrahman Akdoğan, Piyade Sözleşmeli erler Mahsun Yeşildemir, Özkan Özkanlı, Ahmet Kuşak şehit olmuştur" denildi.
Bakanlık ayrıca şehit olan askerlerimizin fotoğraflarını da yayınladı: