MSB'nin harekat açıklamasında vurgu yapılan 51. madde nedir? İşte merak edilen sorunun yanıtı

13 Kasım Pazar günü İstiklal Caddesi'ne düzenlenen bombalı saldırıda 6 vatandaşımız hayatını kaybederken, Türkiye'yi ayağa kaldıran patlamanın ardından TSK gece yarısı Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyine hava harekatı düzenledi.

MSB'DEN HAREKAT AÇIKLAMASI

Milli Savunma Bakanlığı, bir basın açıklaması yayımlayarak söz konusu Pençe - Kılıç Hava Harekatı'nın Birleşmiş Milletler Antlaşması'nın 51'inci maddesinden doğan hakla icra edildiği bilgisini paylaştı.

YAZILI AÇIKLAMADA 51. MADDE VURGUSU

Bakanlıktan, gece saatlerinde gerçekleştirilen hava harekatına ilişkin yapılan açıklamada şunlar kaydedildi; "PKK/KCK/YPG ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirerek; Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinden halkımıza ve güvenlik güçlerimize yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğini sağlamak, terörü kaynağında yok etmek maksadıyla; Birleşmiş Milletler Antlaşması'nın 51'inci maddesinden doğan meşru müdafaa haklarımız doğrultusunda, Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde bulunan ve teröristler tarafından ülkemize saldırılarda üs olarak kullanılan bölgelere Pençe-Kılıç Hava Harekatı icra edilmiştir."

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ANTLAŞMASI'NIN 51. MADDESİNDE NE YAZIYOR?

Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında yer alan Birleşmiş Milletler Antlaşması'nın 51. maddesi, BM üyesi ülkelere, silahlı saldırıda bulunulması halinde meşru müdafaa hakkı tanıyor.

Birleşmiş Milletler Antlaşması'nın 51. maddesi ise şöyle; "Bu Antlaşmanın hiçbir hükmü, Birleşmiş Milletler üyelerinden birinin silahlı bir saldırıya hedef olması halinde, Güvenlik Konseyi uluslararası barış ve güvenliğin korunması için gerekli önlemleri alıncaya dek, bu üyenin doğal olan bireysel ya da ortak meşru savunma hakkına halel getirmez. Üyelerin bu meşru savunma hakkını kullanırken aldıkları önlemler hemen Güvenlik Konseyi'ne bildirilir ve Konsey'in işbu antlaşma gereğince uluslararası barış ve güvenliğin korunması ya da yeniden kurulması için gerekli göreceği biçimde her an hareket etme yetki ve görevini hiçbir biçimde etkilemez."