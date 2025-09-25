Msb Kaynakları: "Sdg Terör Örgütü, 10 Mart 2025'te Suriye Hükümeti ile İmzaladığı Mutabakata Uymayarak Bölgesel Barış ve İstikrarı Tehdit Ettiğini Bir Kez Daha Açıkça...

(İSTANBUL) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, Suriye'deki son duruma ilişkin sorulara, "Suriye Hükümeti ile SDG terör örgütü arasındaki temaslar dikkat ve hassasiyetle takip edilmektedir. Son olarak Münbiç ve Halep kırsalında Suriye hükümet güçlerine yönelik saldırılar, SDG terör örgütünün; 10 Mart 2025'te Suriye Hükümeti ile imzaladığı mutabakata uygun hareket etmediğini ve bölgesel barış ve istikrara tehdit oluşturduğunu bir kez daha açıkça ortaya koymuştur. Türkiye, Suriye'nin istikrar ve güvenliği ile bölgemizin huzuru için Suriye hükümetiyle başta terör örgütleriyle mücadele olmak üzere yakın işbirliğini sürdürmeye ve 'Tek Devlet, Tek Ordu' ilkesini desteklemeye kararlıdır" yanıtını verdi.

Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, haftalık basın toplantısını, İstanbul Sarayburnu'nda demirleyen ilk yerli ve milli fırkateynimiz TCG İstanbul'da gerçekleştirdi.

Tuğamiral Aktürk, Preveze Deniz Zaferi'nin yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü dolayısıyla anlamlı bir mekanda bir araya gelindiğini belirterek, "Türk donanmasının gücünü tüm dünyaya gösteren Preveze Deniz Zaferi'nin 487'nci yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü'nü şimdiden kutluyor, Kaptanıderya Barbaros Hayrettin Paşa'yı, şanlı ecdadımızı, tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. 27 Eylül'de Preveze Deniz Zaferi'nin Yıl Dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü dolayısıyla, 15 gemi ile İstanbul Boğazı'nda 'Denizde Geçit Töreni' icra edilecek, ayrıca 8 gemi ile 8 liman ziyareti yapılacak ve gemiler halkımızın ziyaretine açılacaktır" dedi.

"622 kilometrelik tünel kullanılamaz hale getirildi"

Tuğamiral Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terörle mücadele ve hudut güvenliği kapsamında yürüttüğü faaliyetlere ilişkin son bir haftalık bilgilendirmede, bir PKK'lı teröristin daha teslim olduğunu açıkladı. Pençe-Kilit Harekatı başta olmak üzere operasyon bölgelerinde tespit edilen teröristlere ait mağara, sığınak ve barınaklarda ele geçirilen çok sayıda silah, mühimmat ve çeşitli malzemenin imha edildiğini belirten Aktürk, şu bilgileri paylaştı:

"Son bir hafta içerisinde; Tel Rıfat'ta 10, Menbic'de 7 olmak üzere imha edilen 17 kilometre tünel ile birlikte, Suriye Harekat Alanlarında imha edilen tünel uzunluğu 622 (Tel Rıfat: 250 / Menbic 372) kilometre olmuştur.

"Son bir haftada 4'ü terör örgütü mensubu olmak üzere 312 kişi yakalandı"

Aktürk, sınırlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4'ü terör örgütü mensubu olmak üzere toplam 312 kişinin yakalandığını, 833 kişinin ise hududu geçemeden engellendiğini bildirdi. Bu verilerle birlikte 1 Ocak'tan itibaren yasa dışı yollarla geçiş yaparken yakalanan toplam kişi sayısı 6 bin 989'a, geçişi engellenen kişi sayısı ise 51 bin 141'e ulaştı. Aktürk, öte yandan, Van hudut hattında yürütülen arama-tarama faaliyetleri kapsamında yaklaşık 1,5 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildiğini belirtti.

"BMGK üyelerinin de bulunduğu bir grup ülkenin Filistin'i tanıma kararını memnuniyetle karşılıyoruz"

Tuğamiral Zeki Aktürk, İsrail'in Gazze'ye yönelik süregelen saldırılarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Aktürk, saldırıların bölgede yaşanan insani trajediyi her geçen gün daha da derinleştirdiğini vurguladı.

Açıklamasında, aralarında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyelerinin de bulunduğu bazı ülkelerin Filistin'i tanıma kararını memnuniyetle karşıladıklarını belirten Aktürk, alınan bu kararların iki devletli çözüm hedefine katkı sağlamasını ve süreci hızlandırmasını temenni ettiklerini ifade etti.

Aktürk, "Uluslararası toplumu; söz konusu olumlu gelişmelerle yetinmeyip, Filistin Devleti'nin kurulmasını imkansız hale getirmeye çalışan ve bölge ülkelerine karşı pervasız saldırılarına her geçen gün yenilerini ekleyen İsrail'e karşı aktif tedbirler almaya çağırıyoruz" dedi.

"SDG terör örgütü 10 Mart 2025'te Suriye Hükümeti ile imzaladığı mutabakata uygun hareket etmiyor..."

MSB kaynakları da gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakanlık kaynakları, Suriye'deki son duruma ilişkin sorular üzerine de şunları söyledi:

"Suriye Hükümeti ile SDG terör örgütü arasındaki temaslar dikkat ve hassasiyetle takip edilmektedir. Son olarak Münbiç ve Halep kırsalında Suriye hükümet güçlerine yönelik saldırılar, SDG terör örgütünün; 10 Mart 2025'te Suriye Hükümeti ile imzaladığı mutabakata uygun hareket etmediğini ve bölgesel barış ve istikrara tehdit oluşturduğunu bir kez daha açıkça ortaya koymuştur. Türkiye, Suriye'nin istikrar ve güvenliği ile bölgemizin huzuru için Suriye hükümetiyle başta terör örgütleriyle mücadele olmak üzere yakın iş birliğini sürdürmeye ve 'Tek Devlet, Tek Ordu' ilkesini desteklemeye kararlıdır."

Suriyeli komutanların ziyaretleri...

MSB kaynakları, Suriye Hava Kuvvetleri Komutanı'nın ardından Suriye Deniz Kuvvetleri Komutanı'nın Ankara ziyaretinin sebebine ilişkin sorulara, "Suriye'de kurulan yeni hükümetin savunma ve güvenlik kapasitesinin geliştirilmesi için kara, deniz, hava ayrımı gözetmeksizin her türlü desteği sağlayacağımızı ifade etmiştik. Ağustos ayında imzaladığımız Mutabakat Muhtırası ile karşılıklı ziyaretler ivme kazandı. Eğitim ve ziyaretler karşılıklı olarak devam edecek. Komutanların ziyaretleri de bu kapsamda gerçekleştiriliyor" yanıtını verdi.

Akdeniz'de Mısır ile gerçekleştirilen "Dostluk Denizi Tatbikatı"

Bakanlık kaynakları, Mısır ile gerçekleştirilen "Dostluk Denizi Tatbikatı" ile ilgili sorular üzerine, "Türkiye Cumhuriyeti bölgesinde istikrar üretmeye çalışan, barış üretmeye çalışan tek ülke ve bütün çalışmalarını bu minvalde sürdürüyor. Bizim Mısır ve Libya ile yaptığımız faaliyetler, üçüncü ülkeleri hedef almıyor. 'Kazan kazan' formülü ile ilişkiler geliştirmeye çalışıyoruz. Biz istiyoruz ki Akdeniz, barış denizi olsun" dedi.

Hatay'da hudut karakolunda meydana gelen olay

ANKA Haber Ajansı, Hatay'da bir sınır karakolunda görevli askerlerin, köylü çocuklara su vermelerinin ardından soruşturmaya uğramalarını gündeme getirmiş, depo sorumlusu karakol astsubayının "emre itaatsizlik" suçunu işlediği gerekçesiyle aylıktan kesme cezası aldığını haberleştirmişti. MSB kaynakları, söz konusu haber hakkındaki soruları şöyle yanıtladı:

"Söz konusu olay, kamuoyuna yansıtıldığı gibi çocuklara su verilmesiyle ilgili değil; disiplin anlayışıyla bağdaşmayan ve konusu askeri suç kapsamına giren davranışlarla ilgilidir. Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev yapan tüm personelin insani değerleri önceleyen bir anlayışla hareket ettiği herkesçe bilinen bir gerçektir. Bu anlayış, binlerce yıllık milli, manevi ve mesleki değerlere sahip Türk Silahlı Kuvvetlerimizin örf ve adetlerinde köklü bir yere sahiptir. Daha önce de vurguladığımız gibi Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tüm olaylara disiplin anlayışı içerisinde bakmakta ve işlemleri de ilgili mevzuat çerçevesinde yerine getirmektedir."