MSB: Irak ile güvenlik alanındaki iş birliği kesintisiz şekilde devam ediyor

Haber: Melis YILDIRIM

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, "Türkiye ile Irak arasında son yıllarda geliştirilen iş birliği, terörle mücadelede elde edilen başarının önemli unsurlarından biri olmuştur. Irak ile güvenlik alanındaki iş birliği kesintisiz şekilde devam etmektedir. Ortak mekanizmalar işletilmekte, sınır güvenliği ve terörle mücadeleye yönelik koordinasyon kararlılıkla sürdürülmektedir" denildi.

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, MKE Gazi Fişek Fabrikası'nda haftalık basın bilgilendirme toplantısı düzenledi. Terörle mücadeleye ilişkin Aktürk, son bir haftada dört PKK'lı teröristin teslim olduğunu belirterek harekat bölgelerinde mayın ve el yapımı patlayıcı ile mağara, sığınak ve barınak tespit ve imha çalışmalarına devam edildiğini kaydetti. Aktürk sınır güvenliğine ilişkin olarak, "Dördü terör örgütü mensubu olmak üzere sınırlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 468 şahıs yakalanmış, bin 102 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Böylece 1 Ocak'tan bugüne kadar, sınırlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 6 bin 953, engellenen kişi sayısı da 43 bin 878 olmuştur" bilgilerini paylaştı.

KKTC'nin Toplumsal Direniş ve Silahlı Kuvvetler Günü'nü şimdiden kutladıklarını dile getiren Aktürk, "Garanti ve İttifak Antlaşmaları'ndan kaynaklanan hak ve sorumluluklarımız çerçevesinde, Kıbrıs Türkü'nün güvenliği, huzuru ve refahı ile meşru hak ve menfaatlerini desteklemeyi kararlılıkla sürdüreceğimizi, Ada'da kalıcı, adil ve sürdürülebilir bir çözümün ancak egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü temelinde iki devletli çözüm modeliyle mümkün olduğunu bir kez daha vurguluyoruz" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE, NATO'NUN GELİŞTİRİLMİŞ HAVA POLİSLİĞİ GÖREVİNİ PORTEKİZ'DEN DEVRALACAK

Tuğamiral Aktürk, NATO Geliştirilmiş Hava Polisliği görevi kapsamında, 1 Ağustos-30 Kasım tarihleri arasında Estonya'daki Amari Hava Üssünde konuşlandırılması kapsamında TSK'ya ait beş F-16 uçağı ile personelin intikal ettiğini bildirerek, "Görev süresince unsurlarımız, NATO'nun müşterek hava savunma faaliyetleri çerçevesinde Baltık hava sahasının emniyetine katkı sağlayacak, 7 gün 24 saat esasına göre alarm reaksiyon görevi icra ederek NATO hava sahasının güvenliğinin teminine destek verecektir" dedi. Aktürk ayrıca, Türkiye'nin NATO Geliştirilmiş Hava Polisliği görevini yarın düzenlenecek devir-teslim töreniyle Portekiz'den devralacağını kaydetti.

İsrail'in ateşkes hükümlerini ihlal etmeyi sürdürerek Lübnan ve Filistin'e saldırılarını devam ettirdiğini ifade eden Aktürk, "Filistin halkının yaşam şartlarının iyice zorlaştığı bu dönemde İsrailli yetkililerin kışkırtıcı açıklama ve eylemlerden kaçınması gerekmektedir. Ayrıca tarihi ve hukuki statüsü bulunan Kudüs'teki kutsal mekanlara yönelik provokatif girişimlerin kabul edilemez olduğunu bir kez daha vurguluyoruz. İsrail'in uluslararası hukuku ve ateşkes hükümlerini ihlal eden eylemlerine son vermesi, yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirmesi ve bölgesel barış ile istikrarı zedeleyen tutumundan vazgeçmesi gerekmektedir" diye konuştu.

Aktürk, Milletler Ligi'nde ikinci kez şampiyonluğa ulaşarak dünyanın en büyüğü ünvanını bir kez daha kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti.

Aktürk, "Türk Silahlı Kuvvetlerimizin Komuta Kademesi'nin şekilleneceği 2026 yılı Yüksek Askeri Şura toplantısı önümüzdeki hafta Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde icra edilecektir. Sayın Cumhurbaşkanımızın onayını müteakip açıklanacak Yüksek Askeri Şura kararlarının şimdiden devletimize, milletimize ve Silahlı Kuvvetlerimize hayırlı olmasını diliyoruz" dedi.

"TÜRKİYE-IRAK İŞ BİRLİĞİNİN GÜÇLENMESİ IRAK TÜRKMENLERİNİN GÜVENLİĞİ AÇISINDAN DA ÖNEM TAŞIMAKTA"

Irak Başbakanı Ali Zeydi'nin Türkiye'yi ziyaretine ilişkin bir soru üzerine Bakanlık'tan yapılan açıklamada, yapılan görüşmeler ve imzalanan anlaşmaların bölgesel istikrar ve güven açısından önem taşıdığı belirtildi. Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Türkiye ile Irak arasında son yıllarda geliştirilen iş birliği, terörle mücadelede elde edilen başarının önemli unsurlarından biri olmuştur. Irak ile güvenlik alanındaki iş birliği kesintisiz şekilde devam etmektedir. Ortak mekanizmalar işletilmekte, sınır güvenliği ve terörle mücadeleye yönelik koordinasyon kararlılıkla sürdürülmektedir. Daha önce de iki ülke arasında gerçekleştirilen toplantılarda, sınır güvenliği, terörle mücadele, savunma sanayii alanlarında eşgüdüm ve iş birliğinin arttırılması konularında mutabık kalınmıştır.

Son dönemde gerçekleştirilen temaslarda ekonomi ve enerji alanındaki iş birliği ön plana çıkarken, güvenlik alanında daha önce oluşturulan mekanizmalar etkin şekilde işlemeye devam etmektedir. Türkiye ile Irak arasındaki iş birliğinin güçlenmesi, bölgesel istikrarın yanı sıra Irak Türkmenlerinin güvenliği ve refahı açısından da büyük önem taşımaktadır."

Kaynak: ANKA