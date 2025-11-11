Haberler

Türkiye'ye ait kargo uçağı Gürcistan'da düştü! İçinde 20 personel vardı

Güncelleme:
Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek için havalanan kargo uçağımız Gürcistan'da düştü. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, düşen uçakta 20 personelin bulunduğu belirtildi.

  • Türkiye'ye ait bir C130 kargo uçağı Gürcistan'da düştü.
  • Uçakta 20 personel bulunuyordu.
  • Arama kurtarma çalışmaları Gürcistan makamları ile koordineli olarak devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek için havalanan C130 kargo uçağının Gürcistan'da düştüğünü bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, " Azerbaycan'dan ülkemize gelmek üzere havalanan bir C130 kargo uçağımız Gürcistan'da düşmüştür. Arama kurtarma çalışmalarına Gürcistan makamları ile koordineli olarak başlanmıştır. Düşen uçağımızda uçuş ekibi ile birlikte 20 personelimiz bulunuyordu. Arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadeleri yer aldı.

ERDOĞAN: RABBİM ŞEHİTLERİMİZE RAHMET EYLESİN

AK Parti Kongre Merkezi'nde düzenlenen Şehircilik Zirvesi'nde konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, olaya ilişkin, "Bugün Azerbaycan'dan ülkemize gelmekte olan C-130 tipi askeri uçağımızın Gürcistan- Azerbaycan sınırında düştüğü bilgisini derin bir üzüntüyle öğrendik. Enkaza ulaşma çalışmalarıyla ilgili ülke makamlarıyla koordineli biçimde çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah bu kazadan en az bir badireyle çıkarız. Rabbim şehitlerimize rahmet eylesin. Dualarımızla inşallah onların yanında olacağız" dedi.

Türkiye'ye ait kargo uçağı Gürcistan'da düştü! İçinde 20 personel vardıC130 askeri kargo uçağının temsili görseli

"SADECE RESMİ KURUMLARIMIZIN AÇIKLAMALARI DİKKATE ALINMALI"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ise yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Bugün öğleden sonra Gürcistan- Azerbaycan sınırında askeri kargo uçağının düşmesinin ardından arama kurtarma çalışmaları ivedilikle başlatılmıştır. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına, sadece resmi kurumlarımızın açıklamalarının dikkate alınması ve teyit edilmemiş bilgilerin paylaşılmaması önem arz etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

ALİYEV, CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'I ARADI

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak, Gürcistan- Azerbaycan sınırında askeri kargo uçağının düşmesiyle ilgili başsağlığı dileklerini iletti. Aliyev mesajında, "Bu ağır zamanda kederinizi paylaşıyor, yaşanan facia nedeniyle size, hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına, kardeş Türkiye halkına Azerbaycan halkı adına en derin taziyelerimi iletiyorum" dedi.

GÜRCİSTAN: UÇAK HERHANGİ BİR ACİL DURUM SİNYALİ GÖNDERMEDİ

Gürcistan İçişleri Bakanlığı, Türk Hava Kuvvetlerine ait askeri nakliye uçağının Azerbaycan sınırına 5 kilometre mesafede, Signagi bölgesinde düştüğünü, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu. Gürcistan Hava Navigasyonu İdaresinden yapılan açıklamada da, uçak Gürcistan hava sahasına girdikten birkaç dakika sonra radar bağlantısının kesildiği ifade edildi. Açıklamada, uçağın herhangi bir acil durum sinyali göndermediği kaydedildi.

