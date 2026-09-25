MSB, Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu'nun Suudi Arabistan'a gideceğini bildirdi

MSB, Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu'nun Suudi Arabistan'a gideceğini bildirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
+409 sitede yayında
Güncelleme:
MSB, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun Mekke Ortak Savunma İttifakı Genelkurmay Başkanları Toplantısı'na katılmak üzere Suudi Arabistan'a gideceğini bildirdi. Bayraktaroğlu'nun bugün Suudi Arabistan'a gideceği açıklandı.
(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun Mekke Ortak Savunma İttifakı Genelkurmay Başkanları Toplantısı'na katılmak üzere Suudi Arabistan'a gideceğini bildirdi.
MSB'den yapılan açıklamada, "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu Mekke Savunma İttifakı Genelkurmay Başkanları Toplantısı'na katılmak üzere bugün Suudi Arabistan'a gidecek" denildi.
Kaynak: ANKA