Haberler

Alanya'da Motosiklet ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 1 Ölü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'nın Alanya ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü 20 yaşındaki Ali Yıldız, kaza sonrası hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü Ali Yıldız (20) yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Tosmur Mahallesi D-400 kara yolunda meydana geldi. Ali Yıldız idaresindeki 07 BYY 129 plakalı motosiklet, C.G.B. (66) yönetimindeki 31 U 8292 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Ali Yıldız yola savruldu.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin kontrolünde Yıldız'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay yerinde polis ekiplerince güvenlik önlemleri alınırken, savcının incelemesinin ardından Yıldız'ın cenazesi Alanya Belediye Morgu'na götürüldü. C.G.B. polis tarafından gözaltına alınırken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

HABER - KAMERA: Alkın BİRİCİK / ALANYA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
ABD Başkanı Trump'tan İran'a: Zaman tükeniyor, anlaşma yapın

Savaşın ayak sesleri! Trump, İran'a karşı ilk kez bu kadar sert
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20 bin lira ile geçinmeye çalışan emeklileri umutlandıran formül

20 bin lira ile geçinmeye çalışan emeklileri umutlandıran formül
Kadın gassalın cenaze yıkarken başına gelenler tüyler ürpertti

Kadın gassalın cenaze yıkarken başına gelenler tüyler ürpertti
Adanalı seyyar satıcı 'milyonlar boşanıyor, ben boşanamıyorum' deyip isyan etti

Adanalı adam "milyonlar boşanıyor, ben boşanamıyorum" deyip isyan etti
Ülke adım adım karanlığa! Kölelik sistemini geri getiriyorlar

Ülke adım adım karanlığa! Kölelik sistemini geri getirdiler
20 bin lira ile geçinmeye çalışan emeklileri umutlandıran formül

20 bin lira ile geçinmeye çalışan emeklileri umutlandıran formül
Trump 'İran anlaşma yapmak istiyor' dedi, Tahran'dan yalanlama geldi

Kim doğru söylüyor? Dünyanın konuştuğu iddiaya yalanlama geldi
Silahlı saldırıdan ölü numarasıyla kurtulan Nazif, 6 ay sonra ayağa kalktı

Kurşunlardan ölü taklidi yaparak kurtulan Nazif'ten haber var