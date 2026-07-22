Haberler

Axios: Mossad Direktörü, ABD'nin İran'a yönelik yeni saldırıları öncesi Washington'u ziyaret etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail dış istihbarat servisi Mossad Direktörü Roman Gofman, ABD'nin İran'a karşı başlattığı yeni saldırılar öncesinde Washington'u gizlice ziyaret ederek CIA Direktörü ve Beyaz Saray yetkilileriyle bir araya geldi. Ziyaret, Gofman'ın göreve geldikten sonra ABD'ye yaptığı ilk resmi ziyaret olarak kaydedildi.

İsrail dış istihbarat servisi Mossad Direktörü Roman Gofman'ın ABD'nin İran'a karşı başlattığı yeni saldırılar öncesi Washington'u gizlice ziyaret ettiği öne sürüldü.

Amerikan Axios haber platformunun konuya ilişkin bilgi sahibi iki kaynağa dayandırdığı haberinde, Gofman'ın CIA Direktörü John Ratcliffe ve Beyaz Saray yetkilileriyle İran'la savaşı ve nükleer müzakereleri görüştüğü belirtildi.

Kaynaklar, ABD'nin İran'a karşı başlattığı yeni saldırıların hemen öncesinde ABD'yi ziyaret eden Gofman'ın CIA Direktörü John Ratcliffe'in yanı sıra Beyaz Saray yetkilileriyle de bir araya geldiğini iddia etti.

Netanyahu'ya yakın çalışma ekibinde yer almış Gofman'ın ziyareti, haziran ayında göreve gelmesinden sonra ABD'ye gerçekleştirdiği ilk resmi ziyaret olma özelliğini taşıyor.

Ratcliffe'in Washington'da İran'la imzalanan mutabakat zaptına mesafeli yaklaşan isimler arasında yer aldığı da hatırlatıldı.

Mossad ve CIA'dan henüz konuya ilişkin bir açıklama yapılmadı.???????

İsrail basını, ABD'nin ilerleyen günlerde İran'a yönelik sürdürdüğü hava saldırılarının kapsamını genişletmeye hazırlandığını aktarıyor.

ABD ordusu, 8 Temmuz'da İran'a karşı yeni saldırılar başlatmış, İran da bu saldırılara misilleme olarak komşu ülkelerdeki ABD üslerini hedef almıştı.

ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaşı sonlandırmak için Washington ve Tahran, 14 Haziran'da İslamabad Mutabakatı imzalamış, mutabakatla nihai anlaşma için 60 günlük müzakere süresi öngörülmüştü.

Kaynak: AA / Burak Dağ
İran Meclis Başkanı Galibaf: Bizim petrol satamadığımız bölgede hiç kimse petrol satamayacak

Piyasaları ateşe atacak tehdit: Biz yapamazsak Trump da yapamaz
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ardahan'a veda eden Vali Mehmet Fatih Çiçekli'den çok konuşulacak sözler

Veda ederken sarf ettiği cümleler olay: Büyük cehalet etmişim

Bakan Fidan'dan sürpriz ziyaret: Köy kahvesinde vatandaşlar ile bir araya geldi

Onu daha önce hiç böyle görmediniz! Bakan Fidan'dan sürpriz ziyaret
Park yeri savaşını bastonlu yaşlı kadın kazandı

İnat etti, aracı üzerine sürse de kaptığı yeri vermedi
Canlı yayında Sedat Peker'e küfür etti, evindeki saldırıda ağır yaralandı

Sedat Peker için söyledikleri başını yaktı! Yaşam savaşı veriyor
Almalı mı satmalı mı? İşte dev bankanın yıl sonu altın tahmini

Almalı mı satmalı mı? İşte dev bankanın yıl sonu altın tahmini
330 bin TL'lik elektrikli otomobil geliyor! Fiyatını duyan inanamıyor

330 bin liralık otomobil geliyor
3 yaşındaki Leyla'nın ölümünde kan donduran detaylar! Vicdansız amca neler yapmış neler

Leyla'yla ilgili kan donduran detaylar! Amca neler yapmış neler